Son Dakika
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu: Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref
İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmayı son maçlar öncesinde garantileyen A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, "Bu takım içerisinde olmak benim için büyük bir şeref." dedi.
Spor 14.11.2019, 23:00
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre, şampiyonaya katılmaya hak kazandıkları için tüm takım arkadaşlarını tebrik etti.
Hafif ağrılarının bulunduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, "Bu takımın en büyük gücü halkımızın duası. Oyuncularımız da emek gösterdi. Ülkemiz takımımızın etrafında güzel bir sinerji oluşturdu. Takım içerisinde iyi oyuncuların olması bize bunu getirdi. Biraz ağrım var hoca ile konuşacağız buradan ayrılacağız mı yoksa devam mı edeceğiz diye." şeklinde görüş belirtti.
13°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 15 Kasım 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:15
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:55