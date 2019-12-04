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A Milli Futbol Takımı iki hazırlık maçı yapacak
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya ile özel maç yapacak.
Spor 04.12.2019, 14:50
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın, 27 Mart 2020'de Slovenya, 30 Mart 2020'de ise Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı belirtildi.
Muhabir: Emre Doğan
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