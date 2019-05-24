A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Letonya maçı hazırlıkları





SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Letonya ile oynayacağı maç için Sivas'ta bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı ziyaret ederek başarı diledi.

Pazar günü 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak Voleybol Milli Takımı, hazırlıklarını Sivas'ta sürdürüyor.



Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, takımın antrenmanını izleyerek, antrenör Nedim Özbey ve sporcularla bir süre sohbet etti.

Letonya müsabakası için Anadolu'da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirten Özbey, "Pazartesi günü Sivas'ta kampa girdik. Geldiğimiz günden bu yana gerek protokol üyeleri gerekse Sivaslıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında Sivas'ta ilk defa bir milli müsabaka oynanacak. Umarım bu maçı kazanarak biz de tarihe geçeriz." dedi.

Karşılaşma öncesi milli takıma başarılar dileyen Belediye Başkanı Bilgin de "Milli takımımızı Sivas'ta ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günü gerçekleşecek müsabakada salonu halkımız tıklım tıklım doldurarak, takımımıza destek verecektir. Öte yandan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde böyle önemli bir müsabakanın ilimizde gerçekleştiriliyor olması gurur veriyor. Biz de bu ilin yöneticileri olarak her türlü desteği takımımıza vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.



Türkiye, Avrupa Altın Ligi'nde Belçika, Letonya ve Slovakya ile A Grubu'nda yer alıyor. Milliler, üç grupta toplam 12 takımın mücadele edeceği Altın Ligi'ndeki ilk maçında 26 Mayıs Pazar günü Sivas'ta Letonya'yı konuk edecek.



