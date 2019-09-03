A Milli Erkek Basketbol Takımı ABD'ye yenildi

ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD'ye 93-92 yenildi.
Milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ikinci galibiyetine ulaştı.
Maça tutuk başlayan ve ilk 2 dakika içinde 4-0 geriye düşen milli takım, ilk basketini 3. dakika içinde Ersan ile buldu. Ersan'ın 6 sayısıyla ayakta kalan milliler, Melih'in de devreye girmesiyle rakibini farkı açmasını engelledi ve 8. dakika 17-14 ABD'nin üstünlüğüyle geçildi. Son dakika içinde Cedi Osman'ın basketiyle farkı bir sayıya (20-19) indiren milli takım, Middleton'ın üç sayılık basketine engel olamadı ve ilk çeyreği 26-21 geride kapadı.
A Milli Takım'ı ikinci yarının ilk bölümünde Melih taşıdı. Üst üste hücum ribauntlarını alan milli takım, Cedi Osman'ın basketiyle 26. dakika içinde farkı bir sayıya (53-52) indirdi. Alan savunmasını sürdüren Türkiye, Furkan'ın üç sayılık basketiyle 28. dakikada 58-58 beraberliği yakaladı. Walker'ın son saniyedeki üç sayılık basketine engel olamayan milli takım, 3. periyodu da 65-61 geride geçti.
Milliler, son ana kadar mücadeleyi bırakmadı ve 34. dakikada Melih'in hızlı hücumda bulduğu basketle 71-71 beraberliği sağladı. Türkiye, Sertaç ile üst üste iki kez üstünlük şansını değerlendiremedi ve maçın 37. dakikası 74-74 beraberlikle geçildi. Mücadelenin son dakikasına da 79-79 beraberlikle girildi. Türkiye, mücadelenin bitimine 12 saniye kala Ersan'ın basketiyle baştan sona geride götürdüğü maçta 81-79 öne geçti. Bitime 1 salise kala Cedi Osman Tatum'a faul yapınca ABD, üç serbest atış kazandı. Tatum ile bunların ikisini sayıya çeviren ABD, 81-81 beraberliği sağladı. Türkiye, son hücumu değerlendiremeyince mücadelenin normal süresi bu skorla tamamlandı.
Türkiye, uzatma bölümünde de iyi oyununu sürdürdü. Maçın bitimine 50 saniye kala Cedi Osman ile 92-91 öne geçen milli takım, Doğuş ve Cedi Osman ile kritik 4 serbest atışı değerlendiremedi. Middleton'ın faullerden bulduğu iki sayıya engel olamayan A Milli Takım, sahadan 93-92 mağlup ayrıldı.
Milliler gruptaki ilk yenilgisini alırken, ABD ikinci galibiyetine ulaştı.