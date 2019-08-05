69'luk yüzücü gençlere taş çıkartıyor





ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan 4 çocuk, 6 torun sahibi Kezban Yeşer, diz ağrılarından kurtulmak için 63 yaşında başladığı yüzme sporunda 6 yıl sonunda katıldığı yarışmalarda 52 madalya, 2 kupa kazanarak sporun yaşının olmadığını herkese gösteriyor.

Ev hanımı Kezban Yeşer, diz ağırlarından kurtulmak için torununun isteği üzerine 6 yıl önce yüzmeye başladı. Yüzmeyi öğrendikten 6 ay sonra master kategorisinde yarışlara katılma kararı alan Yeşer, ilk olarak Marmaris'te bir yarışmada yer aldı.

Yeşer, ailesinin de desteği sayesinde katıldığı yarışmalarda 32'si altın, 10'u gümüş, 10'u bronz olmak üzere 52 madalya, 2 kupa ve pek çok plaket elde etti. 69 yaşındaki yüzücü Yeşer, haftada bir gün düzenli antrenman yapıp, gelecek yarışmalara hazırlanıyor.





- "Yüzerken çok mutlu oluyorum ve keyif alıyorum"





Eskişehir Su Sporları Kulübünün başarılı sporcusu Kezban Yeşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 63 yaşında yüzmeyi öğrendikten 6 ay sonra masterler kategorisinde yarışmaların yapıldığını duyduğunu belirterek, ilk yarışmasına Marmaris'te gerçekleştirilen yüzme turnuvasında katıldığını söyledi.

İlk yarışmasının ardından her turnuvaya katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Yeşer, şöyle konuştu:

"Şu anda 69 yaşındayım, yüzme branşında 52 madalyam, 2 de kupam var. Her yarışmaya katılmaya özen gösteriyorum. Yüzerken çok mutlu oluyorum ve keyif alıyorum. Yüzebildiğim kadar yüzeceğim. Sağlığım el verdiği müddetçe sevdiğim sporu yapmaya devam edeceğim. Dizlerimdeki ağrılardan da kurtuldum. Hayatımda sadece yüzmeyi ve yarışmaları düşünüyorum. Haftanın bir günü sürekli antrenman yapıyorum. Havuz yarışmalarının dışında açık deniz müsabakalarına katılıyorum. Geçen hafta Karadeniz Ereğli'de yapılan açık deniz yarışına katıldım."

Yeşer, çocuklarının ve torunlarının kendisini yüzme konusunda teşvik ettiğinin altını çizdi.

Yakınlarının evini ziyaret ettiğinde madalyalarını ve kupalarını gösterdiğini anlatan Yeşer, "Madalyaların ve kupaların benim olduğuna inanmıyorlar. Benim olduğunu anlayınca da şaşırıyorlar. Ben de onların da yüzmeye başlayabileceğini söyleyerek, teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.