68 Aksaray Belediyespor TFF 3. Lig'de

MERSİN (AA) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe play-off müsabakasında 68 Aksaray Belediyespor, rakibi Akşehirspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta penaltılar sonucunda 7-6 yenerek TFF 3. Lig'e çıktı.
BAL'da gruplarını ilk sırada bitiren takımlardan 68 Aksaray Belediyespor ile Akşehirspor, Mersin Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, Akşehirspor 73. dakika İsmail Pata'nın golüyle 1-0 öne geçti. 68 Aksaray Belediyespor ise dk. 90+5'de Enes Soy'un penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca normal süre 1-1 tamamlandı. Maçın uzatma devresinde eşitlik bozulmadı.
Penaltılara giden maçta 68 Aksaray Belediyespor kullandığı 6 penaltının hepsini golle sonuçlandırdı, Akşehirspor ise 6. penaltı atışından yararlanamadı.
Rakibini penaltılar sonucunda 7-6 mağlup eden 68 Aksaray Belediyespor, 3. Lig biletini alırken, sahadan mağlup ayrılan Akşehirspor ise umutlarını 2. kademe play-off maçına bıraktı.
Karşılaşmanın ardından sahada büyük sevinç yaşayan 68 Aksaray Belediyespor yönetici, teknik heyet ve futbolcuları, başarılarını taraftarıyla kutladı.