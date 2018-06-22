16 yaşında dünya ikincisi oldu

SİVAS (AA) - Sivaslı işitme engelli güreşçi, Rusya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 92 kiloda dünya ikincisi oldu.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, işitme engelliler kategorisinde dünya ikincisi olan Sivaslı güreşçi Serhat Akbulut, memleketine döner dönmez Sivas Belediyesini ziyaret etti.

Henüz 16 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarıya imza atan genç güreşçiyi, belediye başkan yardımcıları Ahmet Özaydın ve Abdurrahim Ceyhan karşıladı. Başkanlık makamındaki ziyarette güreşçinin babası Erol Akbulut da hazır bulundu.



Yıldızlar kategorisinde dünya ikincisi olan Serhat Akbulut'u kutlayan Özaydın, "Ülkemizden ve şehrimizden bir dünya ikincisi çıkması bizleri çok mutlu etti. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması, İstiklal Marşımızı okutması da elbette ayrı bir güzellik. Başarılarının devamını diliyor, dünya birincilikleri ve şampiyonluklar bekliyoruz." dedi.

Başkan Yardımcısı Ceyhan ise "Dürüst, başarılı genç bir kardeşimiz olan Serhat'a hem spor, hem de okul hayatında başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi daha nice şampiyona ve olimpiyatlarda çok güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Tebrik ve teşekkür ediyoruz." değerelendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Ceyhan, Serhat Akbulut'a altın hediye etti.