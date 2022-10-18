Show TV yayınında merak ediliyor Show TV kanalında bugün neler var? Baba Yeni Bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Tüm detaylar haber50 dizi haberlerinde

Show TV ekranlarında yer alan dizilerinin açık ara önde dizisi Baba bu akşam da her salı gibi Show TV ekranlarında olacak. saat 20.00 da başlayacak olan dizinin öncelikle geçen haftadan özeti yer alacak. Saat 21.00 gibi başlaması beklenilen yeni bölüm yayın akışına göre 00.15 e kadar devam edecek.

Emin’i cinayet şüphelisi olarak arayan polis Çöpköy’e baskın düzenleyince, babasını korumak isteyen Kadir, hiç istemediği bir şey yapmak zorunda kalır.

Emin’le ilgili önemli bir sırrı öğrenen Selahattin, bunu koz olarak kullanıp Kadir’i iyice köşeye sıkıştırır. Babasının bulunmasından sonra ailesi ile yavaş yavaş buzları eriten Servet, çok güvendiği birinden ağır bir darbe alır. Emin’i ararken yaptığı hata ile yüzleşen İlhan, Büşra’ya yeniden yaklaşabilmek için sürpriz bir hamlede bulunur. Kadir ve Firuze arasındaki tehlikeli yakınlaşma biraz daha ilerler ama Kadir, karşısına çıkan çok daha büyük bir sorunla mücadele etmek zorunda kalır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06 :00 Yeni Gelin Tekrar

08 :00 Bu Sabah Canlı

10 :00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk Tekrar

12 :15 Aslı Hünel İle Gelin Evi Yeni Bölüm

15 :00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Canlı

18 :45 Show Ana Haber Canlı

20 :00 Baba Yeni Bölüm

00 :15 Geride Kalanlar

02 :15 Geride Kalanlar

04 :00 Aslı Hünel İle Gelin Evi Tekrar

Emin Saruhanlı evine geri döndü!

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünün final sahnesi izleyenleri şoke etti. Emin Saruhanlı, Kadir'e birisini öldürdüğünü itiraf etti. Emin'in yaptıklarının ekrana geldiği bölümde kendisini korumak için mücadele verdiği görülürken babasından duyduğu bu gerçek karşısında Kadir büyük bir yıkım yaşadı. Bu sırada duyulan siren sesleri ise gerilimi artırdı. "Emin Saruhanlı yakalanacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba' dün akşam 2. sezon 4. bölümüyle ekrana geldi. Kadir, Fazilet ile birlikte Emin'i hastaneye götürmek için yola çıktı. Yaşadıklarının etkisiyle ani bir kriz yaşayan Emin, ellerinden kaçmayı başardı. Büşra, Emin'i aradıkları süreçte yardımlarından dolayı İlhan'a teşekkür etmek için kapısını çaldı. Burada yeniden Begüm'le karşı karşıya geldi. Begüm, Büşra'ya Emin'i polislerin aradığını söyleyince gerilim yükseldi. Bu sırada İlhan, komiserden Emin hakkında yakalama kararı çıktığını öğrendi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Büşra, Kadir'e haber verdi.

Bu sırada Firuze'nin yardımıyla babasına yeniden ulaşan Kadir, hayatını derinden etkileyecek gerçeği öğrendi. Emin, birini öldürdüğünü oğluna itiraf etti. Seyirciyi şoke eden bu gelişmenin ardından gelecek bölümde neler olacağına dair heyecan arttı.

'Baba' 19. bölümüyle ABC1 20+'da 4.38 izlenme oranı (rating), 11.74 izlenme payı (share), AB'de 3.55 izlenme oranı (rating), 10.83 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.51 izlenme oranı (rating) 10.05 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 10 dakika, bölüm etiketi #hoşgeldin ise 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Usta oyuncu Haluk Bilginer izleyiciden övgü dolu yorumlar aldı ve sosyal medyaya damgasını vurdu.