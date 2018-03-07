Yozgat Şehir Hastanesinde interaktif ameliyat eğitimi

YOZGAT (AA) - Yozgat Şehir Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanları ve ameliyathane hemşirelerine, ameliyathanede yapılan laparoskopik kasık fıtığı ameliyatı sırasında, teletıp sistemi üzerinden interaktif eğitim verildi.

Şehir hastanesi konferans salonunda bir araya gelen genel cerrahi uzmanları ve sağlık personeli, kurulan ekranda, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya tarafından yapılan kapalı yöntem fıtık ameliyatını izledi. Özdenkaya, ameliyat sırasında konferans salonundaki katılımcılardan gelen soruları cevaplayıp, ameliyatın nasıl yapıldığını anlattı.

Eğitim sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, sağlık standardı açısından şehir hastanelerinin kendileri için bir avantaj olduğunu söyledi.

Surel, ameliyathanede teletıp sistemi bulunduğunu anlatarak, "Teletıp sayesinde, yapılan ameliyatı başka salonda canlı paylaşabiliyoruz. Bugün de genel cerrahi alanında bir eğitim faaliyeti düzenledik. Laparoskopik fıtık ameliyatı eğitimi verildi." dedi.

Ameliyathanede cerrahların gerçekleştirdiği operasyonu diğer doktor ve hemşirelerin salonda canlı izlediğini dile getiren Surel, "İleri laparoskopik ameliyatları daha da yaygınlaştırmak ve hastanemizde rutin uygulanabilir hale getirmek, bilen arkadaşlarımızın cerrahi bilgilerini tazelemeleri amacıyla yaptığımız bir çalışma." diye konuştu.

Eğitime katılan Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tayfun da "Çok güzel bir organizasyon olmuş. Hem hastanenin fiziki şartları hem sağlanan alt yapı olanakları ile çok hoş bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ameliyatı, katılımcıların canlı seyretmesi ve interaktif katılımla verimli bir gün geçirdik." ifadelerini kullandı.