Yanlış egzersiz omurgayı sakatlıyor

ANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek amatör gerekse profesyonel olarak egzersiz yaparken herhangi bir sakatlıkla karşılaşılmaması için dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Kontrolsüz egzersiz yapıldığında özellikle omurga sakatlanmalarının söz konusu olabildiğine dikkati çeken Kutsal, omurgadaki zedelenmelerin akut veya kronik olarak ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Kutsal, akut zorlanmaların tek seferde ciddi travmalar ve zorlanmalarla oluştuğu, omurga kemiklerinde kırıklara, bel-boyun fıtıklarına veya omurgaları birbirlerine bağlayan ve ligaman adı verilen bağlarda zedelenmelere ya da kopmalara neden olabildiği uyarısında bulundu.

Kronik zorlanmaların ise tekrarlayan miktrotravmalar ile oluştuğunu anlatan Kutsal, omurlar arasındaki disklerde dejenerasyona, omurları birbirlerine bağlayan eklemlerde kireçlenme, disklerde kaymalara ve kronik bel ağrılarına yol açtığını söyledi.

Hangi spor dallarında hangi yaralanmalar sık görülüyor?

Kutsal, farklı spor dallarının omurganın farklı bölgelerini etkilediğini belirterek, boyunun çok hareketli bir bölge olduğunu ve boyun bölgesindeki omurları zedeleyen sporların da futbol ve güreş gibi yakın temas sporlarından oluştuğunu ifade etti.

Sırt bölgesinin boyun veya bel bölgesine göre daha hareketsiz olduğunu anlatan Kutsal, sırt omurlarını zedeleyen sporların omurgada dönme ve bükülme ile kaburgalar arasındaki bağlarda ve adalelerde zedelenmeye neden olan yüzme, golf, tenis ve kayak olduğunu belirtti.

Kutsal, bel bölgesinin ise hem hareketli bir bölge olduğunun hem de vücut ağırlığını taşıdığının altını çizerek, "Bu bölgede, tekrarlayan darbelere neden olabilecek koşu, omurgada dönmeye, bükülmeye neden olabilecek golf ve ağırlık kaldırma içeren halter sporları omurga zedelenmesi yapabilir." uyarısında bulundu.

"Spora başlarken her hareket 2 veya 3 kez tekrar edilmeli"

Spor yaparken sakatlıktan korunmada en iyi yöntemin, spora veya egzersize başlamadan önce ısınma hareketlerinin yapılması olduğunu vurgulayan Kutsal, bunun için eklem hareket açıklığı egzersizlerinin yapılabileceğini söyledi.

Kutsal, spora başlarken her hareketin 2 veya 3 kez tekrar edilmesi ve giderek bu sayının artırılmasının önerildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca yapılan egzersizin ilk tekrarına yavaş başlanması, hızın ve şiddetin giderek artırılması, her yeni hareket öncesinde 2 dakikalık mola alınması olası yaralanmaları önleyecektir. Yani aşamalı olarak ilerleme sağlanmalı ve ağır çalışmaları mutlaka dinlenme süreçleri izlemeli.

Egzersiz veya spor yaparken çok fazla tekrarın her zaman iyi bir yöntem olmayabileceği de akılda tutulmalı."