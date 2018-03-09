Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Yabancı doktor Türkiye'de kanser tedavisi oldu

- Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde anestezi uzmanı olarak görev yapan Dr. Kuadio Alexis Simplice, ülkesinde tanısı konan prostat kanseri tedavisi için Türkiye'ye geldi

09 Mart 2018 Cuma 11:19
Yabancı doktor Türkiye'de kanser tedavisi oldu
banner230

KAYSERİ (AA) - Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde anestezi uzmanı olarak görev yapan 55 yaşındaki Dr. Kuadio Alexis Simplice, prostat kanseri tedavisi için Türkiye'yi tercih etti.

Ülkesinde prostat kanseri tanısı alan ve test sonuçları olumsuz çıkan Dr. Kuadio Alexis Simplice, daha önce mesleki bir ziyaret için geldiği Kayseri'deki özel bir hastanede tedavisine devam etmek istedi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fildişi Sahili'nden Türkiye'ye gelen Simplice'nin babasının ve erkek kardeşlerinin de prostat kanseri olduğu belirtildi.

Test sonuçlarının olumsuz çıktığını ifade eden Simplic, görüntüleme yöntemleriyle tanıyı kesinleştirmek istediklerini ve Türkiyeyi tedavi olmak için tercih ettiğini aktardı.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim ise hastanın kendilerine geldiğinde hem evresinin ileri olması hem de yaşının genç olmasının, yapılabilecek tedavilerin uzun dönem başarısı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Kuadio Alexis Simplice'a multidisipliner bir tedavi uyguladıklarını anlatan Sofikerim, şunları kaydetti:

"Cerrahi öncesinde uygulanan kemoterapi tedavisi sonrasında aldığımız yüz güldürücü sonuçlar hem bizi hem de hastayı tedavinin başarısı konusunda daha da umutlandırdı. 3 ay süre ile 4 kür kemoterapi tedavisi gördü. Sonrasında operasyona aldık. Radikal prostektomi ve genişletilmiş lenf nodu eksizyonu (çıkarılması) operasyonu başarıyla uygulandı. Yaklaşık 2,5 saat süren bir cerrahi sonrasında yoğun bakım sürecine ihtiyaç duyulmadan 5 gün hastanemizde kalan hastamız şifayla taburcu edildi. Tedaviler sonucunda kanserli hücre alındı ve koruma tedavileri uygulandı, düzenli kontroller hastalığın tamamen geçtiğini gösterecek."

Tedavisi tamamlanan hastanın ülkesine döndüğü kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Dr. Kuadio Alexis SimpliceFildişi SahiliKayseriProstat KanseriTedaviTürkiyeYabancı Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim