Yabancı doktor Türkiye'de kanser tedavisi oldu

KAYSERİ (AA) - Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde anestezi uzmanı olarak görev yapan 55 yaşındaki Dr. Kuadio Alexis Simplice, prostat kanseri tedavisi için Türkiye'yi tercih etti.

Ülkesinde prostat kanseri tanısı alan ve test sonuçları olumsuz çıkan Dr. Kuadio Alexis Simplice, daha önce mesleki bir ziyaret için geldiği Kayseri'deki özel bir hastanede tedavisine devam etmek istedi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fildişi Sahili'nden Türkiye'ye gelen Simplice'nin babasının ve erkek kardeşlerinin de prostat kanseri olduğu belirtildi.

Test sonuçlarının olumsuz çıktığını ifade eden Simplic, görüntüleme yöntemleriyle tanıyı kesinleştirmek istediklerini ve Türkiyeyi tedavi olmak için tercih ettiğini aktardı.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim ise hastanın kendilerine geldiğinde hem evresinin ileri olması hem de yaşının genç olmasının, yapılabilecek tedavilerin uzun dönem başarısı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Kuadio Alexis Simplice'a multidisipliner bir tedavi uyguladıklarını anlatan Sofikerim, şunları kaydetti:

"Cerrahi öncesinde uygulanan kemoterapi tedavisi sonrasında aldığımız yüz güldürücü sonuçlar hem bizi hem de hastayı tedavinin başarısı konusunda daha da umutlandırdı. 3 ay süre ile 4 kür kemoterapi tedavisi gördü. Sonrasında operasyona aldık. Radikal prostektomi ve genişletilmiş lenf nodu eksizyonu (çıkarılması) operasyonu başarıyla uygulandı. Yaklaşık 2,5 saat süren bir cerrahi sonrasında yoğun bakım sürecine ihtiyaç duyulmadan 5 gün hastanemizde kalan hastamız şifayla taburcu edildi. Tedaviler sonucunda kanserli hücre alındı ve koruma tedavileri uygulandı, düzenli kontroller hastalığın tamamen geçtiğini gösterecek."

Tedavisi tamamlanan hastanın ülkesine döndüğü kaydedildi.

