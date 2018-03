Uzmanından Güzel Bir Burun İçin 3 Önemli Kriter

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Can Öztekin, güzel bir burna sahip olmak için 3 önemli kuralı sıralayarak, "Solunum sorunsuz olmalı, burun doğal görünmeli ve burun dengeli olmalı" dedi.Acıbadem Ankara Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Can Öztekin, burun estetiği operasyonuyla ilgili tüm merak edilen soruları cevapladı.İDEAL BİR BURUN İÇİN 3 ÖNEMLİ KRİTEREstetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Öztekin, ideal bir burnun 3 kriterini şöyle sıraladı:"Solunum fonksiyonunu sorunsuz olarak yerine getirebilmeli. Her açıdan bakıldığında doğal görünmeli, ameliyat olduğu anlaşılmamalı. Yüzün şekli, kaşları, gözleri ve dudakları gibi diğer unsurlarıyla uyumlu olmalı. Burun deliklerinin içi gözükmemeli ve burnun uç kısmı kemiklerden ayrı parça şeklinde durmamalı. Burun kendi içinde de dengeli olmalı. Burnun ucu, kökü ve orta bölümü orantılı durmalı."NEFES SORUNU DA ORTADAN KALKIYORRinoplasti’de burnun yapısı ve yüz ile orantısına bakılarak, boyutlarının küçültülmesi veya büyütülmesi, ucunun inceltilmesi, yüksekliğinin artırılması ya da azaltılmasıni hedeflendiğini vurgulayan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Can Öztekin, şunları kaydetti:"İdeal bir burnun estetik görünmesinin yanı sıra solunum fonksiyonlarını yerine getirmesinin de çok önemli olduğunu belirterek, “Günümüzde geliştirilen teknikler ve yıllardır edinilen tecrübeler sayesinde artık burun fonksiyonuna zarar verme riski ortadan kalktı. Hatta tam aksine içindeki kıkırdak ve kemik eğrilikleri veya burun etleri nedeniyle oluşan nefes sorunları da aynı anda düzeltiliyor. Zaten günümüzde estetik cerrahisinde en önemli hedeflerden biri de, burnun fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlamak.”OPERASYON BİLGİSAYARDA PLANLANIYOREstetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Can Öztekin, operasyonun başarılı geçmesinde doktorla iletişimin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Hasta öncelikle operasyondan beklentilerini doktoruna açıkça anlatmalı. Doktoru da beklentilerin gerçekçi olup olmadığını, ne kadarını karşılayacağını ifade etmeli. Aksi halde hastayı mutlu etmeyen bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Operasyon öncesinde hastanın fotoğrafları çekiliyor ve operasyon bilgisayarda planlanıyor. Bu fotoğraflarda hastada ameliyat sonrası burnun muhtemel görüntüsüyle ilgili bir öngörü oluşuyor. Ameliyata hazırlık aşamasında doktor hastasına yiyecek ve içecek, sigara içimi, hangi vitamin preparatları (kullanıma hazır ilaç) ve ilaçlardan kaçınması gerektiği yolunda bir takım önerilerde bulunuyor. Hastanın bu önerileri dikkate alması, operasyon sonrasında iyileşmesini olumlu yönde etkileyen önemli faktörleri oluşturuyor” diye konuştu.KAPALI VE AÇIK TEKNİK İMKANLARIOp. Dr. Öztekin, burun estetiği ameliyatında (rinoplasti) “kapalı” ve “açık” olmak üzere 2 teknik uygulandığına dikkat çekerek şunları kaydetti:" Kapalı burun ameliyatında tüm cerrahi işlemler burun deliklerinden yapıldığı için dışarıdan herhangi bir kesi izi görülmüyor. Açık teknikte ise, burnun delikleri arasında yer alan ve kolumella olarak adlandırılan bölgeden yapılan küçük bir kesi ile burun üzerindeki cilt, altındaki kemik ve kıkırdak çatıdan tamamen ayrılıyor. İstenilen şekil verildikten sonra cilt yeni çatının üzerine geri yerleştiriliyor. Bu yöntem hekimlere daha geniş bir cerrahi görüş açısının yanı sıra burnun her bölümüne rahatlıkla ulaşılabilmesini sağlıyor."SORUNA ENDEKSLİ YÖNTEM BELİRLENİYOROp. Dr. Can Öztekin, operasyonda hangi tekniğe başvurulacağına ise kişinin ihtiyaçlarına göre karar verildiğini belirterek, “Açık veya kapalı tekniğin daha iyi olduğunu savunmak doğru bir yaklaşım değil. Bunun nedeni ise, burnun gereksinimine göre bazı durumlarda açık cerrahi yöntemle daha başarılı sonuçlar alınırken, bazılarında ise kapalı cerrahinin daha avantajlı olması” ifadelerini kullandı.AĞRISIZ, SIZISIZ AMELİYATBurun estetiği operasyonu genellikle 1-2 saat sürüyor. Op. Dr. Can Öztekin operasyonun ardından hastanın ağrı çekmediğini belirterek, “Hastalarımız operasyondan hiçbir şişlik ve morluk oluşmadan çıkarlar. Operasyondan sonraki ilk 24 saat içinde hastanın yüzünde şişlik oluşabileceği için gözlerine ilk gün buz uyguluyoruz. Ağrı ise, hastalarımızın yaşadığı bir sorun değildir. Burun estetiği operasyonunda tampon uygulaması artık rutin olmayıp, sadece rinoplasti ile birlikte var olan nefes problemine yönelik olarak septumuna-burun orta bölmesine müdahalede yapılan hastalara uygulanıyor. Eğer buruna tampon yerleştirilmişse, iki gün içinde, hastaya ağrı çektirmeden kolaylıkla alınabiliyor. Hasta operasyon sonrasında 3-4 gün içinde günlük hayatına dönebiliyor” dedi.