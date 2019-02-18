'Şiddette mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili çalışma yapılıyor'

ESKİŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor." dedi.

Koca, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaretinde, Eskişehir'e AK Parti iktidarları döneminde yoğun hizmetlerin yapıldığını söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesinin geçen 29 Ekim'de hasta kabulüne başladığını hatırlatan Koca, şöyle konuştu:

"Bu süreçte şehir hastanelerini biz bulundukları bölgede sağlık üssü olarak konumlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri bölgenin markası olarak faaliyet gösteren yapılar olacak. Burada özellikle hastanelerin en son noktada tıbbi yeterlilik açısından, ileri teknoloji bakımından insan kaynağı, branş uzmanlığı bakımından eksikliğinin olmadığı, en son tedavinin yapılabilir olduğu merkezler olarak planlıyoruz. Eskişehir Şehir Hastanesi de bunlardan biri olacak."

Koca, Eskişehir'e yapılan diğer sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek, "Eskişehir'in özellikle sağlık turizmiyle ilgili olarak termal turizminin öne çıkarılmasını istiyoruz. Bu çerçevede daha önce ilan edilen Kızılinler bölgesindeki alanın Kızılinler Termal Sağlık Turizmi Destinasyonu olarak hizmet vermesinin anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede unutulan hamam ve kaplıca kültürüyle tekrar buluşan termal turizmi için önemli bir merkez olacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta şiddet konusu

Bir gazetecinin "Sağlıkta şiddet konusunda bir düzenleme yapılacaktı, bu konuda bir ilerleme var mı? sorusu üzerine Koca, sağlıkta şiddeti kesinlikle tasvip etmediklerini söyledi.

Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapıldığını dile getiren Koca, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme, kanunla olan bir düzenlemeydi. Bu düzenleme çerçevesinde de uygulamanın farklılaşmasının önü açıldı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı önümüzdeki günlerde uygulamada birtakım olabilecek yaklaşımları daha netleştirmek üzere nasıl davranılması gerektiği, biliyorsunuz şikayete konu olmadan, mutlak tutuklanabilir olması kolluk kuvvetlerince, savcılık ve başsavcılık tarafından dosya tekemmül etmeden serbest bırakılmama gibi genel bir kanuni düzenleme söz konusuydu. Bununla ilgili yer yer uygulamada birtakım sorunların olduğunu gördük."

Bu çerçevede ilerleyen dönemde genelge hazırlığı içinde olunduğunu anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Bunun dışında esas yine ceza kanununu ilgilendiren bir konu olduğu için devamıyla ilgili özellikle cezaların ötelendiğine dair paraya çevrildiğine dair genelde bir uygulama yaklaşımlarını biliyoruz. Bu çerçevede Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme hazırlığı var Adalet Bakanlığı tarafından. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliğiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. O çalışma da önümüzdeki aylar zannediyorum gündeme gelmiş olur. Bakanlar Kurulunda bununla ilgili bir sunum yapıldı. Hekim ve hastanın birbirine güven duyduğu bir ortamın oluşturulmasının bizim için daha anlamlı. Karşılıklı güven içinde sağlık hizmetini sunabilir olduğumuz bir ortam arzusu bizim için daha önemli."

İlaç fiyatları

İlaç fiyatları konusuna da değinen Koca, "Bulunamayan ilaç noktasında bizim 'İlaç takip sistemi' diye herkesin güven duyduğu bir sistemimiz var. Ayrıca sahada 900 denetim elemanımız aktif devrede. Bu süreçte üretilen ilacın toplam bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 gibi bir artış içinde olduğunu biliyoruz. Yani azalıştan öte yüzde 17 oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre artıştan bahsediyoruz üretim anlamında." diye konuştu.

Koca, bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili de biz o denetimlerle yapılması gerekeni yapmaya devam ediyoruz. İdari birtakım cezalar zaten yoğun şekilde ilgili kuruluşlara yapılmış oldu. Biz bu anlamda hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz ve bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmak istemiyoruz. Yeni uygulama ise ilaçtaki düzenleme her yıl genelge gereği şubat ayının en geç 15'inde karar verilip taraflarla görüşüp 5 gün sonra da uygulamaya geçen bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu düzenleme bir önceki yılın avro kurunun yüzde 70'i olarak düzenlenen bir uygulamaydı. Bu yıl için ilgili firmalarla da görüşerek beraber bu noktada epey görüşmelerimiz oldu. Bundan böyle her yıl, gelecek yıllar için yüzde 70 değil, bu uygulamanın yüzde 60 olarak devam etmesine karar verdik."

Bununla ilgili bir tebliğin de yayınlandığını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bu yüzde 60'ın gereği olarak bir fiyat güncellenmesi, düzenlemesi yapıldı. Belli dönemler, piyasada yer yer olmayan veya fiyat düzenlemesi yapılması gereken ilaçlarla ilgili de biz ara ara zaten yapıyoruz. Yeni yaptığımız bir şey değil. Bu çerçevede de bir ay kadar önce 41 ilaca da bunun dışında ayrıca bir ücret düzenlemesi yapılmıştı. Şu dönemde bu denetimlerle her geçen gün ilaç sorununun giderek azaldığı, minimize olduğunu ama bizim sahada yine bu denetimlerimizi sık devam ettirdiğimizi, bu anlamda bir sorun olursa vatandaşımızın mutlak bizimle irtibata geçmesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum."

Ziyarete, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay da katıldı.

Mıuhabir: Sinan Balcıkoca, Deniz Açık