'Sıcaklarda kalbinizi korumak için beyaz ve bol giysiler giyin'

ANTALYA (AA) - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalp hastalarının sıcak havada beyaz ve bol giyinmeleri gerektiğini belirterek, "Az az, sık sık yemek yemeliler. Bol karbonhidratlı, yağlı ürünlerden kesinlikle uzak durmalılar." dedi.

Bir program için Antalya'ya gelen Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp krizi geçirme yaşının çok aşağılara indiğini dile getirdi.

Sorumlulukları artan gençlerde stresin kalp krizini tetiklediğine işaret eden Sönmez, şöyle konuştu:

"Özellikle çok iyi eğitim alan gençler yeterli mesleki deneyimi olmadan hayata atılıyorlar. 35 yaşında Airbus kullanan pilotlar görüyorsunuz. Ya da CEO görüyorsunuz, 300-500 insandan sorumlu. Dolasıyla kalpleri bu strese tahammül edemiyor. Biz bunları özellikle çok zengin, büyük holding sahibi ailelerin çocuklarında görüyoruz. Amerika'ya gidiyorlar çok iyi eğitim alıyorlar. 24-25 yaşında gelip holdingin başına geçiyorlar. Tahsil çok yüksek ama deneyim sıfır. Böyle olunca stresten mide ülseri olup, erken yaşta kalp krizi geçirebiliyorlar."

Prof. Dr. Sönmez, erken tanı ve tedaviler sayesinde kalp krizinden ölüm sayısının azaldığını aktardı.

"Az az, sık sık yemek yemeliler"

Kalp hastalıklarından sakat kalma sayısının da azaldığına dikkati çeken Sönmez, "Ama hastalık çoğaldı. Çünkü erken tanı konuyor. Hatta bazı sessiz kalp hastalıkları da çok erken tanı konularak, tedavi edilebiliyor. Bunun için de ülkenin her tarafına yayılmış olan genç kardiyologlara, cerrahlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yazın gelmesiyle sıcaklıkların arttığına işaret eden Sönmez, özellikle bazı hastaların ilaçlarının tekrar düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Yazın gerek ter gerek idrarla fazla su kaybedildiğine işaret eden Sönmez, şunları kaydetti:

"Kaybedilen suyu mutlaka yerine koymak gerekiyor. Bu ciddi şekilde hastaların elektrolit dengesini bozuyor. Kışın kullandıkları kadar idrar söktürücü kullanmamaları gerekiyor. Daha az idrar söktürücü kullanmaları lazım. Özellikle sıcak havalarda güneşin direkt geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında bulunmamaları gerekiyor. Kalp hastalarının mümkün olduğunca sıcak havalarda beyaz ve bol giyinmeleri gerekiyor. Az az, sık sık yemek yemeliler. Bol karbonhidratlı, yağlı ürünlerden kesinlikle uzak durmaları gerekiyor."