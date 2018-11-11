Sağlık Bakanlığından Bosna Hersek'e acil sağlık hizmetleri eğitimi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından, Bosna Hersek'ten gelen 41 sağlık personeline kendi dillerinde acil sağlık hizmetleri eğitimi veriliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi Eğitim Programı", 41 Boşnak sağlık personelinin katılımıyla İzmir Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde başladı.

Program kapsamında acil ve travmalı hastaya yaklaşım, olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği ve CPR uygulaması, ambulans sürüş teknikleri ve afetlerde sağlık hizmetleri gibi başlıklarda eğitim veriliyor.

Boşnakça bilen Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yürüttüğü teorik ve uygulamalı eğitimler iki hafta sürecek.

Eğitimlerde, Türkiye'nin sağlık alanındaki deneyimleri paylaşılıyor ve sağlık sistem transferinin sağlanması hedefleniyor.

Programda Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) eğitmenleri tarafından uygulamalı sunumlar yapılacak ve AFAD ile 112 Komuta Kontrol merkezlerine ziyaretler gerçekleştirilecek.

- 21 ülkeden 650 sağlık personeline eğitim



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ortaklığıyla 5 yıldır Türkiye'de düzenlenen programlara, bugüne kadar 21 ülkeden 650 sağlık personeli katıldı.

Programı katılan ülkeler Özbekistan, Pakistan, Sudan, Filistin, Gürcistan, Arnavutluk, Macaristan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Kırgızistan, Benin, Fildişi Sahili, Azerbaycan, Endonezya, Tacikistan, Gambiya, Etiyopya, Nijer, Moldova ve Bosna Hersek oldu.