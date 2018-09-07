Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir: Şehir hastaneleri her kesimi memnun ediyor

ŞANLIURFA (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Türkiye genelinde hizmete giren şehir hastanelerinin toplumun her kesimini memnun ettiğini belirtti.

Eldemir, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, hizmete girmesi planlanan sağlık tesislerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşın en çok memnun olduğu kamu kurumlarının başında geldiklerini vurgulayan Eldemir, bu memnuniyetin artarak devam etmesi için de yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Kalitesi ve konforuyla son dönemde Türkiye'nin şehir hastanelerini konuştuğunu anlatan Eldemir, şöyle devam etti:

"Sağlıkta ülkemizi daha ileri bir noktaya götürmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük şehir hastanelerini inşasına başladık. Şu anda isimlendirilen 30 hastane yatırımımız var. Bunlardan 6'sını milletimizin hizmetine sunduk. Bugün itibariyle Adana, Mersin, Elazığ, Kayseri, Isparta ve Yozgat'ta bu hizmeti veriyoruz. Yakın tarihte de Ankara, Eskişehir ve Manisa'da 3 şehir hastanemizi daha açacağız."

"Tecrübelerimizi kullanacağız"

AK Parti iktidarında sağlık alanındaki yatırımların ciddi bir ivme kazandığını dile getiren Eldemir, sağlıktaki hizmet kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Açılacak yeni tesislerde şehir hastanelerinden elde edilecek tecrübeden faydalanılacağını aktaran Eldemir, şunları kaydetti:

"Biz bu hastanelerde 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti vermek üzere projelere çıktık. Şu anda 6 hastanemizde elde ettiğimiz tecrübemiz var, bununla ilgili de hayallerimiz var. Önümüzdeki dönemde de bu şehir hastanelerimizi 30'a tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız. 6'sı açık olan ve 3'ü de yakın zamanda açılacak olan şehir hastanelerinden elde ettiğimiz deneyimlerimizle inşaatına başlayacağımız diğer 21 hastaneyle ise çok daha iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz. Şehir hastanelerimizin olduğu 6 ilimizde çok güzel geri dönüşler oluyor. Bu kadar güzel ve konforlu hizmet toplumun her kesimini memnun ediyor. Gerek hastalarımız gerekse medyada sıklıkla hizmet memnuniyetine yönelik değerlendirmeler görülüyor. Fevkalade güzel işler yapıldığını duyuyoruz. Biz de bu aziz milletin her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bize düşen hizmetimizi artırmak bunun yanında da verilen hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamaktır."