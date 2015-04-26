Mide Kanseri Tedavisinde Türk İmzası

Türkiye’nin alanında en köklü kongresi olan “21. Ulusal Kanser Kongresi”, Türk Tıbbi Onkoloji, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu ve Türk Radyasyon Onkolojisi derneklerinin ev sahipliği ile 22-26 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya Kaya Palazzo&Riu Otel’de gerçekleştirildi.Kongrede Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nce verilen ve bu yıl Türkiye’de Tıbbi Onkoloji’nin kurucusu kabul edilen ve yakın dönemde vefat eden Prof. Dr. Dinçer Fırat anısına gerçekleştirilen ödül töreninde birincilik ödülü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversiteleri onkoloji bölümlerinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri mide kanseri üzerine yapılan ‘Neo-Tax Çalışması’na verildi.2011-2013 yılları arasında 59 mide kanserli hasta üzerinde yapılan ve 2014 yılında onkoloji alanında dünyada saygın dergilerinden olan Cancer Chemotherapyand Pharmacology dergisinde yayınlanan Neo-Tax Çalışması ile mide kanserinde bir grup hastada cerrahi öncesi kemoterapi uygulamasının tedavi başarısını artırabileceği gösterildi.PROF. ZENGİN: "LİTERATÜRE KATKI SAĞLAYACAĞIZ"Projenin çalışma koordinatörü olan Ankara Numune Hastanesi Yöneticisi ve Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Nurullah Zengin, ödülü Kongre Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip’ten aldı.Prof. Dr. Nurullah Zengin törende yaptığı konuşmada, mide kanserinin Avrupa ve Amerika’ya kıyasla ülkemizde daha sık görüldüğünü ifade ederek, “Yani bu konu bizim için daha büyük bir sağlık sorunu. Bu alanda bizlerin de literatüre katkı sağlayacak, tedavi başarısını daha da artıracak çalışmalar yapmamız ve uluslararası bilimsel arenada paylaşmamız gerekiyor” dedi."YENİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"Mide kanserinin günümüzde en etkili tedavisinin başarılı bir ameliyat olduğunu da vurgulayan Prof. Zengin, “Ancak biz çalışmamızda ameliyat sonrası geride tümör kalma ihtimali olan hastalarda hemen ameliyat yapmayıp, yaklaşık iki ay süren bir kemoterapi uygulamasının hem cerrahi başarıyı hem de toplam tedavi başarısını artırabileceğini gösterdik. Konu ile ilgili araştırmalarımız yeni çalışmalarla devam edecek” diye konuştu.