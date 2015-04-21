Medikal Estetikte Altın Çağ

Mayasante Poliklinik Direktörü Medikal Estetik Hekimi Farmakolog Dr. Devrim Gürsoy, gelişen medikal estetik cihaz ve uygulamaları sayesinde bu alanda ’Altın çağ’ yaşandığını söyledi.Mayasante Poliklinik Direktörü Medikal Estetik Hekimi Farmakolog Dr. Devrim Gürsoy, teknolojinin insanların hizmetine sunduğu estetik amaçlı cihazların, her geçen gün daha etkili tedavi seçeneklerini mümkün kıldığını belirterek “Kişinin cerrahi estetik beklentilerine yakın, etkili, hızlı ve sosyal hayatı sekteye uğratmadan net sonuçları görebildiği medikal estetik uygulamalar, her geçen gün daha fazla tercih edilir hale geliyor” dedi.Farmakolog Dr. Devrim Gürsoy, birbirini tamamlayan uygulamalar sayesinde medikal estetiği tercih eden kişilerin son derece mutlu olduğunu ve hayata çok daha pozitif bakmaya başladığını ifade etti.ESTETİKTE BASAMAK TEDAVİSİEstetikte uyguladıkları basamak tedavisinin 3 ay içerisinde başarılı sonuçlar elde ettiğini kaydeden Medikal Estetik Hekimi Gürsoy, şöyle konuştu: “Bu tedavi 3 aşamadan oluşuyor. Birinci basamak Fokuslu Ultrason. Bu uygulama, kişinin kas- deri aralığını ısıtıyor ve bu tabakada fraksiyonel (aralıklı, milimetrik, sütunsal) berelenme oluşturuyor. Uygulama göz çevresi, yüz ovalitesinin oluşturulması ve kontürünün netleştirilmesi ile boyun bölgesinin toparlanması ve gıdının küçültülmesi konusunda önemli bir etki meydana getiriyor. Söz konusu etki, uygulamanın hemen sonrasında başlıyor, 3. aya kadar artarak devam ediyor ve ortalama bir sene devam ediyor.”Farmakolog Dr. Devrim Gürsoy, ikinci basamak uygulamasının, ilk basamaktan bir ay sonra gerçekleştirildiğini belirtti.Odaklı ultrasonun ciltte meydana getirdiği iyileştirmeye paralel olarak cog (balık sırtı) PDO ipler ile yüzde lifting etkisi oluşturulduğunu ve yüzün kaldırıldığını kaydeden Dr. Devrim Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:“İpler hem mekanik olarak cildi kaldırıyor hem de ciltte kollajen sentezini ve fibroblastik aktiviteyi artırıyor. İplerin etkisi de asgari olarak bir yıldır. Uygulamanın son basamağında botoks ve dolgu uygulamaları geliyor. Üçüncü ayda gerçekleştirilen botoks uygulaması, yüzün üst bölümünün 3’te 1’lik bölümünde meydana gelen mimik kırışıklıklarını ortadan kaldırırken, yüzün odağını da bir miktar yukarıya çekiyor. Dolgu uygulaması da yüzde hacim kaybı yaşanan alanlarda kaybedilen hacmi yerine koyma fırsatı sağlıyor. Bu bölgeler sırasıyla, şakak bölgesi, yanak bölgesi ve elmacık kemik bölgesi, çene hattı, dudak bölgesi ve nasolabial oluklardır. Hyalüronik asit, hem kaybedilen hacmi yerine koyuyor hem de cildin dolaşımını artırıyor ve yenilenme faaliyetini tetikliyor.”Basamak tedavisinin yüzün deformasyonlarının tümünü iyileştirebilecek bir tedavi yaklaşımı oluşturduğunu belirten Gürsoy, “tedavi yüzün bütün anatomik yapılarını güçlendirir ve iyileştirir. Basamak tedavisi ve antiaging tedavisinin geleceğini oluşturuyor.”