"Maya alerjileri alerjik şok tablosuna yol açabilir"

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Un ve maya ile yapılan pasta ve börek türündeki yiyeceklerin tüketimi sonrasında görülen karın ağrısı, şişkinlik ve halsizlik gibi belirtilerin maya alerjisine işaret ettiği bildirildi.

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maya alerjilerinin tüm vücudu ilgilendiren, bazen hayatı tehdit edebilen, anaflaksi olarak adlandırılan alerjik şok tablosuna yol açabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Erkekol, un ve maya ile yapılan yiyeceklerin pek çok kişinin günlük hayatının önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, toplumda bu tip gıdaların tüketilmesi sonrasında karın ağrısı, şişkinlik hissi, halsizlik, ishal gibi yakınmaları olan kişilerin sayısının da fazla olduğuna dikkati çekti.

Bu belirtilerin özellikle çölyak ve glüten duyarlılığı olan bir grup hastalığın da ön belirtileri olabileceğini vurgulayan Erkekol, şöyle devam etti:

"Son dönemde bu tip şikayetleri olan pek çok hastaya alerji ve immünolojisi değerlendirmesi yapılmadan maya alerjisi olduğunun söylenildiği görülmekte. Mayalar, mantar türleri olup pek çok farklı gıdanın üretiminde yaygın olarak kullanılmakta. Sık kullanımlarına rağmen maya alerjileri sanıldığı kadar sık karşılaşılan alerjiler değil ancak doğru tanının konulması oldukça önemli. Mayaya karşı alerjik olan bireyler hafiften ağıra kadar uzanan alerjik belirtiler gösterebilir. Bu belirtilerin bazıları karın ağrısı, ishal gibi mide bağırsak sistemiyle ilişkilidir.

İştahla yediğiniz pasta ve börekler karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik ve ishale yol açıyorsa bu ürünlerin içeriğinde bulunan mayaya alerjiniz olabilir."

- "Otomatik adrenalin iğnesi taşınması gerekebilir"

Maya alerjisi olan bireylerde ciltte kızarıklık, kabarıklık belirtilerinin de görülebildiğini belirten Erkekol, "Gıda alerjileri gibi maya alerjileri de tüm vücudu ilgilendiren, bazen hayatı tehdit edebilen, anaflaksi olarak adlandırılan alerjik şok tablosuna yol açabilir. Bu nedenle maya alerjisi olan hastaların izleminde, yalnız mayanın kısıtlanması yeterli olmayıp bu hastaların acil durumlarda uygulamak için gıda alerjilerinde hayat kurtarıcı olan otomatik adrenalin iğnelerini taşımaları gerekebilmekte." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erkekol, maya alerjilerinin tanısının ancak alerji ve immünoloji uzmanlarınca yapılabilecek alerji testleriyle konulabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Unlu mamul tüketimi sonrasında ortaya çıkan şikayetler, birkaç önemli hastalığın ortak bulgusu durumundadır. Bu hastalara alerji immünoloji değerlendirilmesi yapılmaksızın maya alerjisi tanısı konulması, diğer başka önemli hastalıkların atlanılmasına neden olunmasının yanı sıra gerçekten maya alerjisi olan hastaların da eksik değerlendirilmesine yol açabilmekte.

Bu nedenle bu hasta grubunun mutlaka hem gastroenteroloji hem de alerji immünoloji uzmanlarınca değerlendirilmesi gerekir."