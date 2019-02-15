Lösemiyi yendi iki üniversite birden kazandı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Lösemi hastalığıyla 16 yaşındayken tanışan 22 yaşındaki Nisa Nur Türkmen, hem kanseri yendi hem de üniversiteli olma hayaline kavuştu.

Lise birinci sınıfta lösemi teşhisi konulan Nisa Nur Türkmen, tedavisinin ardından hastalığı yendi. Tedavisi sırasında eğitimine bir süre ara vermek zorunda kalan Türkmen, sağlığına kavuştuktan sonra üniversite sınavına girdi.

Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünü kazanan Türkmen, bir yıl bu bölümde okudu. Hukukçu olma hayalini gerçekleştirmek için tekrar sınava giren Türkmen, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya hak kazandı.

- "Sabaha kadar ağlamıştım"

Türkmen, "15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri" günü dolayısıyla, kanserle mücadelesinden nasıl başarıyla çıktığını AA muhabirine anlattı.

Tedavinin ilk aşaması olan kemoterapinin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreci tam genç kızlık dönemimde yaşadım. Herkesin süslenerek gezdiği bir dönemde ben maskelerle dolaştım ve saçlarım yoktu. O dönem bana çok büyük bir olgunluk kattı. Lisede arkadaşımın sapsarı ipek gibi saçları vardı. Bir gece sabaha kadar ağlamıştım. Sonra saçımın olmayışına farklı çözümler buluyordum. Saçlarım çıkmaya başlayınca model yapmaya başlamıştım. Şu anda sağlığım olsun da tek saçım olmasın önemli değil diyorum. Yaşıtlarımın kafasında sorun olarak gördüğü şeyler benim için sorun bile olmuyor."

Kanserle savaşından güçlü şekilde çıktığını dile getiren Türkmen, bu süreçte ailesinin ve doktorlarının her zaman yanında olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

- "Hematolojinin Orhan Babası"

Türkmen, tedavi sürecinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Gürsel tarafından takip edildiğini ifade ederek, "Doktorlarımı çok seviyorum. Doktoruma 'Orhan Baba' diye hitap ederdik. Hastalar arasında hep böyle biliniyor. Hastanede ve evde hep annemle beraberdim." dedi.

Okula başladığında sürekli maske takmak zorunda kaldığını aktaran Türkmen, arkadaşlarının da her zaman kendisine destek olduğunu söyledi.

Lise öğrenimini bitirdikten sonra ilk senesinde Hacettepe Üniversitesi matematik bölümünü kazandığını anlatan Türkmen, bir yıl bu bölümde okuduktan sonra okulunu bırakıp tekrar üniversite sınavına çalıştığını ve Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdiğini ifade etti.

- "Çocuklarımız ve aileleri sosyal ortamdan kopmasınlar"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Orhan Gürsel, çocukluk çağı döneminde en sık görülen kanser türlerinin başında akut löseminin geldiğini belirtti.

Hastalığın tedavi şansının yüksek olduğuna işaret eden Gürsel, "Akut lösemili bir çocuğun tedavi başarısı yüzde 90'ların üzerine çıkmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Gürsel, hastalığın tekrarlanması durumda ikinci basamak kemoterapiler ve kök hücre nakli tedavisiyle başarılı sonuçlar alınabildiğini vurguladı.

Lösemi hastalarının sosyal hayata hazırlanmasının, tedavi sonrası dönem için büyük önem taşıdığını vurgulayan Gürsel, "Gencecik bir kız çocuğu veya çok daha küçük yaşta tanı konulmuş bir hastanın tedavi bittikten sonra önünde çok uzun bir hayat var. Çocuklarımız ve aileleri bu sosyal ortamdan kopmasınlar." dedi.