Kasık varisine anjiyografik yöntem

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Doğum sonrası genellikle karnın alt kısmında ve kasıklarda bulunan toplardamalardaki genişleme ve akım bozuklukları ile seyreden "pelvik konjesyon sendromu"na yol açan hastalıklı yumurtalık toplardamarları, anjiyografik yöntemle kapatılıyor.

"Kadınların gizli hastalığı" olarak tanımlanan, genellikle regl dönemlerinde şiddetli karın ve kasık ağrıları ile daha da belirginleşen "pelvik konjesyon sendromu", tedavi edilemediğinde rahmin alınmasına kadar gidebiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pelvik konjesyon sendromlu kadınların pek çoğunun kasıklarda ve karnın alt kısımlarında basınç ve baskı hissi, ağırlaşma, çekilme ve kronik ağrı şikayetleri yaşadığını söyledi.

- "Yumurtalık toplardamarlarını mutlaka değerlendirmek gerekiyor"

Hastalığın toplardamar kaynaklı olduğunu bildiren Doğancı, "Bacaklarda normalde görmeye alışık olduğumuz varislerden farklı yerleşim gösteren varisleri olan kişilerde, toplardamarlardaki basınç artışı hastalığı oluşturan yumurtalık toplardamarlarından kaynaklanır. O yüzden yumurtalık toplardamarlarının varisi diyebiliriz. Özellikle iki ve üzeri doğum yapmış kadınlarda daha çok karşımıza geliyor. Ancak doğum yapmamış kişilerde de görülebilir." dedi.

Doç. Dr. Doğancı, karın içindeki varisli damarlar dışarıdan görünmedikleri için anlaşılmalarının da zor olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Normal bacak varisi gibi araştırılıp altta bir şey bulunamıyorsa bu tür hastalarda karnın içindeki yumurtalık toplardamarlarını mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Araştırılmadığı ve bakılmadığı zaman bu hastalar tespit edilemiyor. Kadın doğum polikliniklerine müracaat eden hastaların bir kısmını da bunlar oluşturuyor. Bazen rahmin alınmasına kadar varabilen ameliyatlar, bu hastalarımıza yapılabiliyor."

Pelvik konjesyon sendromunun tedavisine ilişkin de bilgi veren Doğancı, burada hastalıklı yumurtalık damarlarının anjiyografik yöntemle kapatılması tekniğinin kullanıldığını bildirdi. Bu teknikte, kasık veya boyundaki bir damardan girilerek hastalıklı yumurtalık toplardamarlarına ulaşıldıktan sonra hastalıklı damarın kendi içerisinde tıkaçlar ile kapatıldığını ve onlarla bağlantılı varisli damarların da birkaç hafta içerisinde kaybolduğunu aktaran Doğancı, hastaların tedavi sonrasında hızlı bir rahatlama sağladıklarını belirtti.

- "Geçmeyen sancılarım nedeniyle her yıl doktora gittim"

İki çocuk annesi Hediye Ünal da pelvik konjesyon sendromuna bağlı şikayetlerinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan tedavi sayesinde kurtulduğunu dile getirdi.



Ünal, doğum sonrasında bacaklarında varis geliştiğini ancak zamanla karın ve kasık bölgesinde basınçlı sancıları olduğunu ifade ederek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Geçmeyen sancılarım nedeniyle her yıl doktora gittim. Kadın doğum ve diğer branşlara gittim. Suat hocamıza da bacaklarımdaki varis nedeniyle gelmiştim, hastalığım ortaya çıktı. Ayakta kaldığımda sürekli karnımda bir basınç hissediyordum. Tedavi sonrasında karnımın sol kısmında rahatlama hissettim."