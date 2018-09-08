KAYSERİ (AA) - Kayseri'de özel bir hastanede ameliyat edilen 54 yaşındaki kanser hastası kadının karnından 25 kilogram kitle çıkarıldı.

Sivas'ta yaşayan Şehriban Çetin, karnındaki şişlik nedeniyle Kayseri'de bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde kötü huylu karın içi tümörü teşhisi konulan kadın, 30 Ağustos'ta Opr. Dr. Kadir Dicle tarafından ameliyata alındı.

Karnından 25 kilogram kitle çıkarılan kadın, daha sonra taburcu edildi.

Opr. Dr. Dicle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'tan kendilerine gelen hastanın daha önce karnından 7 kez ameliyat edilerek kötü huylu kitlenin bir kısmının alındığını ancak tamamen temizlenemediğini ve karındaki büyümenin devam ettiğini belirtti.

Hastanın bu nedenle çeşitli hastanelere başvurduğunu ve "artık yapacak bir şey kalmadı" yanıtını aldığını anlatan Dicle, hastanın karnından sıvı aldırmak amacıyla kendilerine başvurduğunu söyledi.

Hastanın ameliyat olmak istemediğini aktaran Dicle, şunları kaydetti:

"Yaptığımız değerlendirmelerde karındaki bu kitlenin serbest sıvı olmadığı, katı vasıflı sert kitle olduğunu tespit ettik. Sıvı alımının buna bir çözüm olmayacağını söyledik. Ameliyat edebileceğimi söyledim. Kendileri daha önce gittikleri doktorlarda bu işin ameliyat safhasının geçtiğini ameliyat olmayacağını belirtip gittiler. Bize 2 hafta sonra tekrar geldiler. Biz de ameliyata aldık ve ameliyatımız 5 saat sürdü. Hastadan 25 kilogram kitle aldık. Ameliyatımız son derece başarılı geçti. Şu an güzel bir sonuca ulaşmış durumdayız."

Bu durumun nadiren görüldüğünü ve daha önce bu büyüklükte kitle ile karşılaşmadığını dile getiren Dicle, bu durumun karın içindeki dokulardan oluştuğunu sözlerine ekledi.