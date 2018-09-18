SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Mustafa Atabey, genel cerrahi anlamında birçok alanda yaygınlaşmaya başlayan ve halk arasında "kapalı yöntem" olarak bilinen "laparaskopik" yöntemin en çok tercih edilen ameliyat şekli olduğunu söyledi.

Atabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "laparaskopik" yöntemle yapılan ameliyatların hastalar için oldukça konforlu olduğunu belirtti.

Bu yöntemin hastalar kadar hekim açısından da oldukça önem arz ettiğini dile getiren Atabey, "Hastanede yatış süresini kısaltan, ameliyat yerine bağlı gelişebilecek enfeksiyon oranını azaltan, karın içi yapışıklık diye tabir ettiğimiz hadiseleri azaltan ve günlük hayata dönmeyi çok daha rahat hale getiren yöntemler." dedi.

"Laparaskopik" yöntem hakkında da bilgi veren Atabey, şunları kaydetti:

"Laparaskopik yöntemde ameliyata göre 3 veya 4 sayıda girdiğimiz çubuklarla karın ameliyatlarının tamamını kapalı yöntemlerle yapabiliyoruz. Özellikle son yıllarda kanser cerrahisinde yapılmaya başlanması hem hasta, hem de cerrah için oldukça büyük konfor sağlıyor. Laparaskopik cerrahi, kanser hastalarının ameliyat sonrasındaki radyokemoterapi gibi alacakları ek tedavilerin gecikmemesi konusunda oldukça önemli. Bizler için de sahada görüş hakimiyeti sağladığı için yapılacak lenf bezinin temizlenmesi açısından da oldukça büyük bir konfor sağlıyor."

- Hastaların tercihi "laparaskopik" yöntem

Medicana Sivas Hastanesinde "laparaskopik" yöntemle mide, kalın bağırsak ve rektum kanseri gibi birçok ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Atabey, "Kapalı yöntemlerle yaptığımız cerrahi işlemler, hastalar için ek bir maliyet getirmiyor. Ama hastanede yatış süresini azaltıyor ve hasta konforunu oldukça arttırıyor." diye konuştu.

İletişim olanaklarının artmasının ardından hastalarda da büyük bir bilinçlenmenin ortaya çıktığına işaret eden Atabey, "Kapalı yöntemle ameliyatlar uzun yıllardır cerrahi işlemlerde kullanılıyor. Laparaskopik yöntemle yapılan ilk işlem safra kesesi ameliyatı. Bunun yanında apandisit ameliyatları, karın bölgesi, kasık fıtıklarının tamamı, mide fıtığı, kanser ameliyatları, diyabet ve obezite cerrahisine bağlı işlemler, dalak cerrahisi, karaciğer kistleri, neredeyse genel cerrahide yapılan bütün ameliyatları laparaskopik yöntemle yaparak hastalarımıza hizmet veriyoruz." dedi.