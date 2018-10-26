Eskişehir Şehir Hastanesinin açılışı gün sayıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, 30 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son teknoloji cihazlarla donatılan bin 81 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi, yarın Acil Servis, 30 Ekim'de ise poliklinik hizmeti vermeye başlayacak.

Modern konsepti ve konforuyla 333 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, acil hasta nakilleri için helikopter pisti de yer alıyor. 254 poliklinik odasının yer aldığı hastanede, yanık merkezi de bulunuyor.

Açılışa sayılı günler kala sağlık tesisinde incelemelerde bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, kaliteli sağlık hizmeti vermek için tıbbi ve teknolojik imkanları üst seviyede dev bir sağlık tesisini Eskişehir'e kazandırmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

Türkiye'nin pek çok kentine modern teknolojiyle donatılmış hastaneler kazandırdıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Eskişehir Şehir Hastanemizin mevcut şehir hastanelerinden farklı olarak kamunun işleteceği kreşi olacak. Bu hastanemizde, gebelerimizin sağlıklı doğum yapabilmesi için de 13 sancı odası bulunacak. Şehir Hastanesinde son teknolojiye sahip tıbbi cihazlar bulunuyor. Perinatal merkez, yanık merkezi, nükleer tıp merkezi, radyoterapi ünitesi, LINAC, onkoloji tanı ve tedavi merkezi, KVC merkezi, anjiyo ünitesi, robotik ilaç hazırlama, palyatif bakım, taş kırma ünitesi, uyku laboratuvarı, diyaliz ünitesi gibi özellikli sağlık hizmetleri verilecektir. Eskişehir Şehir Hastanesi bölge halkına geniş hizmetler sunacak. Şehir Hastanesine Eskişehir Devlet Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesinden bazı birimler de taşınacak."



