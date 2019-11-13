Son Dakika

DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da binlerce insanın ölümüne yol açan ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.

Sağlık 13.11.2019, 14:56
DSÖ dünyanın ilk ebola aşısını onayladı
banner230

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan ebola aşısı, DSÖ’nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020’nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

#sağlık
Yorumlar (0)
banner287
banner269
21°
açık
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:30
İkindi 15:13
Akşam 17:37
Yatsı 18:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@