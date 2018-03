Dermatolog Pehlivan: "ET Benlerinden Rahatça Kurtulabilirsiniz"

Dermatolog Yrd.Doç. Dr. Jale Yüksek Pehlivan, pek çok kişi de görülen ve kişinin sosyal yaşantısında rahatsızlık uyandıran et benlerine çözümün son derece basit olduğunu söyledi.Dermatolog Dr. Jale Yüksek Pehlivan, halk arasında benlerin ve et benlerinin tedavisi sonucu istenmeyen olumsuz yan etki gelişeceğine dair yanlış inanışlar bulunduğunu ifade ederek “Rahatlıkla söyleyebilirim ki, tamamen zararsız yapılar olan et benlerinin tedavi edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Tedavi sonrası herhangi bir olumsuz yan etki gözlenmez” dedi.ET BENLERİ İNANIŞIN AKSİNE ZARARSIZEt benlerinin, cilt renginde veya kahverengi renkte olan ve genellikle deriye bir sap yardımıyla bağlanan yumuşak deri oluşumları olduğunu kaydeden Dr. Pehlivan,“Çoğu insanda bir veya birkaç et beni bulunur. Bu et benleri genellikle ben yani nevüs ile karıştırılır. Benlerin habisleşme potansiyelleri olmaları nedeniyle sürekli takip altında olmaları gerekirken, et benlerinin habisleşme özellikleri hemen hemen hiç yoktur. Bunlar zararsız deri yapılarıdır” diye konuştu.Jale Yüksek Pehlivan, et benlerinin vücudun her bölgesinde görülebileceğini, fakat sıklıkla boyun, koltuk altı, meme altı ile göz kapaklarında rastlandığını kaydetti. Söz konusu bölgelerin giysilerin ve tenin birbirine en çok sürtündüğü alanlar olduğunu belirten Dr. Jale Yüksek Pehlivan, et benlerinin diğer nedenleri arasında, güneşin etkisi, genetik yapı, hamilelik, ani kilo kaybı, doğum kontrol ilacı kullanımı ve yaşlanmanın da yer aldığını söyledi.LAZERLE ET BENİ TEDAVİSİEt benlerinin insan sağlığını tehdit etmemekle birlikte göze kötü görünmesinin yanı sıra, kıyafete, saça ve kolyeye takılarak rahatsızlık vermeleri gibi istenmeyen etkilerine değinen Dermatolog Dr. Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Et benleri bazen tahriş sonucu enfeksiyon gelişimiyle birlikte ağrıya ve kızarıklığa neden olur. Bunun sonucunda ya da estetik kaygılar nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyulur. Et beninin herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamasına rağmen et benlerinden kurtulmak oldukça kolaydır. Tedavi seçenekleri arasında lazer, cerrahi yöntem, sıvı azot ile dondurma tedavisi (buz tedavisi) ve elektrokoter yer almaktadır.”LAZER TEDAVİSİ SON DERECE KOLAY VE AVANTAJLIPehlivan, elektrokoter ve cerrahi yöntemlerin lokal anestezi gerektirmesi ve işlemden sonra deride iz kalma riski nedeniyle halk arasında çok fazla tercih edilmediğine değindi.Buz tedavisinin uygulanan alanda kızarıklığa ve su toplamasına neden olduğunu, bu durumun iyileşmesinin de genellikle birkaç gün sürdüğünü vurgulayan Pehlivan, sözlerini şöyle tamamladı: “Et beni tedavisinde lazer uygulaması son zamanlarda en sık tercih edilen yöntem. Bu tedavinin avantajlarını sıralamak gerekirse, anesteziye gerek olmaması, 1 veya 2 seansta istenilen sonucun elde edilebilmesi, işlem sonrasında iz riskinin olmaması, işlemin kısa sürede yapılabilmesi, işlemden sonra sosyal hayata hemen dönülebilmesi öne çıkmaktadır. Yeter ki bu işlemi konunun uzmanı bir doktora yaptırın.”