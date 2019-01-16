CÜ'de genetik kalp-damar hastaları için ilaç çalışması

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) genetik kalp-damar hastaları için ilaç çalışması başlattı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin öğretim elemanları, kalp krizi geçiren kalp hastaları üzerine genetik bir çalışma geliştirdi.

TÜBİTAK’ın "1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında yürütücülüğünü CÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdal Aslan’ın yaptığı projenin araştırmacılığında ise Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Altun, İstatistik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eylem Itır Aydemir, Dr. Nil Özbilum Şahin ve Burcu Bayburt görev alıyor.

Projenin yürütücüsü Aslan, yaptığı açıklamada, 2019 yılının başında TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kalp damar hastalığı olan hastalardaki tüm genleri araştıracağız. Burada kalp damar hastalıklarına yatkın genleri tespit etmiş olacağız. Projenin sonunda hücre kültürü çalışmasıyla birlikte geliştirdiğimiz genetik kalp damar hastalıklarına ilaç geliştirmeyi hedefliyoruz. Bilindiği gibi kalp damar hastalıkları dünyanın en önemli hastalıklarından bir tanesi. Yaklaşık yüzde 30 ölüm oranıyla ilk sırada gelen hastalıklar. Biz TÜBİTAK’tan aldığımız bu proje ile bypass geçiren hastaların özel damar tıkanmasına neden olan genleri bulmayı hedefliyoruz. Hücre kültürü çalışmalarıyla da bu genleri değiştirerek hastalığın tedavisine yönelik genetik ilaç geliştirmeyi düşünüyoruz."