Cilt tedavisinde PRP yöntemi

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi, cilt tedavisinde Platelet Rich Plasma (PRP) yöntemi uygulamaya başladı.

Medicana Sivas Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa’da oldukça yaygın olan ve son yıllarda Türkiye’de uygulanmaya başlayan PRP'nin katkısız ve yan etkisiz bir tedavi imkanı sunduğunu ifade etti.

Kişinin kendi kanından alınan plasmanın yeniden enjekte edilmesiyle doğal iyileşme sağlayan yöntem hakkında bilgi veren Uçar, tıpta iyileşmeyen yara ve ortopedik problemlerin tedavisinde kullanılan PRP uygulamasının, doku ve saçlı bölgedeki iyileştirici etkisinden dolayı kozmetik alanında Avrupa’da yaygın şekilde kullanıldığını aktardı.

Uygulamanın Türkiye'de de yaygınlaştığını ifade eden Uçar, şunları kaydetti:

"PRP uygulamasında kişinin kendisinden alınan bir miktar kan santrifüj edilerek, bir takım işlemlerden geçirildikten sonra bileşenlerine ayrıştırılır. Ayrıştırılan kandaki, trombosit ve büyüme faktörlerince zengin olan plasma kısmı, kişinin uygulama yapılacak bölgesine mezoterapideki gibi enjekte edilerek uygulama yapılır. Bir yerimiz yaralandığında, o bölgeyi iyileştirmek için doğal onarma mekanizması devreye girer. Kanımızda bulunan trombositler, büyüme faktörleri hasarlı bölgeye hücum ederek bu bölgedeki dokunun iyileşmesini sağlar. Biz parmağımızdaki kesiğin birkaç gün içinde iyileşmeye başladığını görürüz. PRP uygulamasında da kanımızda doğal olarak bulunan plasma kısmının, bir takım işlemlerden geçirilip 2-4 kat yoğunlaştırılmış hali, uygulama yapılacak bölgeye verilerek iyileşme ve onarım sağlanmış olur. PRP mezoterapi veya dolgu yöntemiyle deriye verildiği gibi maske yardımıyla da uygulanabilir. PRP hangi yöntemle verilirse verilsin, iyileştirici etkisini gösterir. Kişinin kendisinden alınan kan, plasma kısmı yoğunlaştırılıp katkı maddesi eklenmeden kişiye verildiği için yan etkisi yoktur. PRP 4-6 hafta aralıklarla 3-6 seanslık kürler şeklinde uygulanır."

İlk seanstan sonra ciltte canlılık, parlaklık, dolgunluk görüldüğünü belirten Uçar, "Saç dökülmelerinde ve cansızlaşan saç problemlerinde ise dökülmelerin azaldığı, saçların canlandığı ve canlılığını yitirmemiş fakat zayıflamış saç köklerinde kanlanmanın artıp daha iyi beslenmesini sağladığı için yeni saçların çıktığı gözlemlenmiştir. PRP’nin diğer yöntemlerden farkı, kişinin kendisinden alınan katkısız, yoğunlaştırılmış plasma kısmının yine kişinin kendisine verilmesi, yan etkisiz olması ve deriyi doğal biçimde canlandırıp, yapılandırmasıdır. Ayrıca, deri üzerindeki iyileşmeyi, kırışıkları doldurarak değil hücreleri canlandırıp gençleştirerek yapıyor olması PRP’nin ayırt edici özelliğidir." ifadelerini kullandı.

Dermotoloji Uzmanı Uçar, PRP'nin göz kapakları çevresindeki ince kırışıklıklar, burun kenar kısımlarından dudak köşelerine inen çöküntülü bölge, dudak üzerindeki kırışıklıklar, çökük akne izleri, alında oluşmuş ince kırışıklıklar, boyun üzerindeki ince kırışıklıklar, gözaltlarında oluşan torbalanma ve koyu lekeler, gevşek ve sarkmış cilt ile saç dökülmesi tedavisinde kullanılabildiğini kaydetti.