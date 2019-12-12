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Çankaya Belediyesinin HIV ve AIDS testlerinden 2 bin 266 kişi yararlandı

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesinin HIV ve AIDS testi ile danışmanlık hizmetlerinden bu yıl 2 bin 226 kişinin yararlandığı bildirildi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüyle...

Sağlık 12.12.2019, 18:47
Çankaya Belediyesinin HIV ve AIDS testlerinden 2 bin 266 kişi yararlandı
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ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesinin HIV ve AIDS testi ile danışmanlık hizmetlerinden bu yıl 2 bin 226 kişinin yararlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüyle imzalanan protokol çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak verilen anonim HIV ve AIDS testi ve danışmanlık hizmetlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu yıl içerisinde 1116 vatandaşa laboratuvar testi, 670 kişiye telefonda danışmanlık, 440 kişiye ise yüz yüze danışmanlık hizmeti verildiği bildirilen açıklamada, HIV, AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi enfeksiyonlar ile bu hastalıklara bağlı ölümlerin 2030 yılına kadar engellenmesinin hedeflendiği kaydedildi.


#Çankaya Belediyesi #HIV ve AIDS testi
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