Bayramda şekerli gıdalar yerine meyve ve kuruyemiş önerisi

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketmek beyin damar ve kardiyak rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Bu yüzden gelin bu bayramda bir değişiklik yapalım, komşumuza ve dostlarımıza tatlı, şekerli gıdalar yerine meyve ve kuruyemiş ikram edelim. Böylece misafirlerimize sağlık ikram etmiş olalım." dedi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramlarda beslenme alışkanlıklarının çok değiştiğini, aşırı tatlı ve yağlı ikramların sağlığa zarar verdiğini belirtti.

Bayramlarda gerektiğinden fazla tatlı ve yağlı besinler tüketmenin beyin damar hastalıkları konusunda problem oluşturabildiğine değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Beyin sağlığı son derece önemli ve vücut damar sağlığıyla da bağlantılıdır. Damarlarımızı koruyan çok çeşitli tedbirler var. Bunların başında da beslenme geliyor. Son yapılan çalışmalar kötü beslenmenin beyin damar hastalıklarına yol açtığını gösteriyor. Kötü beslenmeyle de kastedilen ise çok şekerli ve yağlı besinler tüketmek, meyve ve sebzeyi az tüketmek, kuruyemiş gibi tam tahıl ürünlerinin ve zeytinyağının olmadığı besinler tüketmektir."

Öztürk, Türkiye'nin Akdeniz ülkesi olması dolayısıyla sebze ve meyvenin çokça üretildiği bir ülke olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşırı tatlı ve yağlı gıdalar tüketmek beyin damar ve kardiyak rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Bu yüzden gelin bu bayramda bir değişiklik yapalım, komşumuza ve dostlarımıza tatlı, şekerli gıdalar yerine meyve ve kuruyemiş ikram edelim. Böylece misafirlerimize sağlık ikram etmiş olalım. Çünkü uluslararası rehberlerimiz, günde bir porsiyon fazla meyve tüketmenin bile beyin damar hastalıkları riskini yüzde 6 azalttığını söylüyor. Bu sebeple meyve tüketimini bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım."

Günde beş öğünden fazla meyve ve sebze tüketmek gerektiğinin altını çizen Öztürk, "Porsiyon sayısı arttığında risk azalıyor. Ancak üç porsiyonun altına düştüğünde ise risk son derece artıyor. Bayramda muhakkak tadımlık tatlılarımızdan olacaktır ama temel olarak ikramlarımız meyve ve sebze olmalıdır. Akdeniz diyetine de böylece bir geçiş yapmış olalım." diye konuştu.

- "Her türlü şekerli içecek zararlı"

Her türlü şekerli içeceğin son derece zararlı olduğunu ifade eden Öztürk, bu içeceklerin tüketilmemesi gerektiğini anlattı.

Tatlandırıcı içeren içeceklerin de aynı şekilde zararlı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bunlar beyni şekerli gıda geliyormuş gibi yanıltarak insülin dengesini bozan ürünlerdir. Kendimizi kandırmaktan vazgeçip şekerli gıdaları ve içecekleri olabildiğince az tüketmemiz lazım. Bunun yerine ev yapımı katkısız meyve suyu tüketilmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.