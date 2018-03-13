"Bakan olduktan sonra sağlık çalışanlarını daha iyi anlıyorum"

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 14 Mart Tıp Bayramı denilince kendisi bir "aidiyetlik duygusu içinde bulduğunu" belirterek, "Hekimlikten sonra siyaset, aynı zamanda yöneticilik ve bakanlık görevi içerisinde bütün sağlık çalışanlarını işin her tarafında bulunmuş birisi olarak daha iyi anlıyorum." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Demircan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Tıp Bayramı etkinliklerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğine işaret eden Demircan, "Yurt dışında ve yurt içinde tıp alanında uzun süre hizmet etmiş kişileri anmak ve halen hizmet verenleri de takdir etmek istiyoruz. Törensel bir havadan daha çok tıbba hizmet vermiş kişilerin o gününün kutlandığı bir gün olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Demircan, sağlık hizmetinin çok yoğun bir hizmet alanı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"14 Mart denilince orada bir aidiyetlik duygusu içinde kendimi buluyorum. Hekimlikten sonra siyaset, aynı zamanda yöneticilik ve bakanlık görevi içerisinde bütün sağlık çalışanlarını işin her tarafında bulunmuş birisi olarak daha iyi anlıyorum. Sağlık hizmeti veren insanlar gerçekten çok önemli bir işi yapıyorlar. Hayat hakkı en temel haktır ve hayat hakkına hizmet etmek de önemli bir hizmettir."

- Sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileşecek

Sağlık çalışanlarının her türlü kutlamayı hak ettiklerini belirten Demircan, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen ve Meclis gündeminde olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda sağlıkta yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulan konuların ele alındığını aktardı.

Bakan Demircan, "Bunların içerisinde hekimlerimizin, hemşirelerimizin özlük haklarını ilgilendiren düzenlemeler var. İnşallah 14 Mart Tıp Bayramı'nda, sağlık çalışanlarının bayramında bunu açıklama imkanı buluruz." dedi.