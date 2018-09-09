Aras bebek kök hücre tedavisiyle hayata döndü

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Kırıkkale'de, annesinin hamileliğinin 27'nci haftasında 950 gram ağırlığında dünyaya gelen ve kafa içi kanaması olduğu tespit edilen Mehmet Aras, beynine uygulanan "kök hücre" tedavisiyle yaşama döndü.

Sağlık Bakanlığının özel izniyle Türkiye'de ilk kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mehmet Aras bebeğe uygulanan kök hücre tedavisi başarıyla sonuçlandı.

Kırıkkale'de ikamet eden Sevim ve Mehmet Tetik çiftinin ilk bebekleri Mehmet Aras, henüz 27 haftalıkken dünyaya gözlerini açtı. Doğdunda kafa içi kanaması olduğu tespit edilen Aras bebek, Ankara'ya sevk edildi.

SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezinin yenidoğan yoğun bakım servisine alınan Mehmet Aras bebeği yaşama döndürmek için doktorlar, ailesinin de onayıyla Sağlık Bakanlığına kök hücre tedavisi için başvurdu. Beynine uygulanan kök hücre tedavisi olumlu sonuç veren Mehmet Aras bebek, sağlığına kavuştu.

- "114 gündür hastanedeyiz, yaşaması mucize"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan anne Sevim Tetik, bebeklerinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Normal bir hamilelik dönemi geçirdiğini anlatan anne Tetik, "Hamileliğimin 27'nci haftasında tetanoz aşısı yaptırdım. O gece rahatsızlanınca Kırıkkale'de Tıp Fakültesi Hastanesinin acil servisine gittik. Doğumumun başlaması üzerine normal doğumla bebeğimiz dünyaya geldi. Doğduğunda 950 gramdı, çok küçüktü sanki bir patates gibiydi. Tıp Fakültesinde, yaşamayacağını söylediler. Şu an yaşaması tam bir mucize." diye konuştu.

Bebeklerinin dünyaya geldiğinde beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini ifade eden Tetik, Ankara'ya geldiklerinde tedavi için ne gerekiyorsa yapılması konusunda doktorlara izin verdiklerini söyledi.

Tetik, bebeğin beynine iğne ile kök hücre enjekte edildiğini dile getirerek, "Bu tedavisi devam ederken kalbinde de bir rahatsızlık çıktı. Kalbinden de küçük bir operasyon geçirdi. 114 gündür hastaneye gelip gidiyoruz. Burada olması çok zor, bu kadar ilgilenilmesi bizi çok mutlu ediyor. Doğum yaptıktan sonra onu bu şekilde görmek gerçekten bir mucize. Psikolojik olarak çok etkilendik ama şu an çok mutluyuz, yakında taburcu edilecek." dedi.

- "Kök hücre tedavisi havale geçirmesini de engelledi"

SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Tayman, bebeğin hastanelerine sevk edildiğinde ilk olarak akciğer ve diğer organlarına destek tedavisine başladıklarını bildirdi.

Bebeğin geçirdiği en önemli komplikasyonun kafa içi kanaması olduğuna işaret eden Tayman, şunları kaydetti:

"Bu problem çocuğun hayatının tüm evresini etkileyeceği için değişik ülkelerde yeni denenen ve araştırma aşamasında olan kök hücre tedavisini ailemizin ve Bakanlığımızın izniyle yaptık. Günden güne bebeğimizin kafa içi kanamasının azaldığını, kafa içerisindeki kanamanın düzeldiğini gördük. Kafa içi kanaması nedeniyle havale de geçiriyordu, kök hücre tedavisi sonrasında havale geçirmesinin de azaldığını, tamamen düzeldiğini gördük."

Doç. Dr. Tayman, kök hücre tedavisinin ardından yapılan kontrollerde kanamanın giderek yok olduğunu, hatta beyin dokusunun tamamen normale geldiğini izlediklerini dile getirdi.

Kök hücre tedavisinin birçok hastalıkta uygulandığını hatırlatan Tayman, daha önce de bağırsak iltihabı ile karşılaşan bir hasta için de kök hücre tedavisi uygulaması yaptıklarını onda da olumlu sonuçlar aldıklarına değindi.

Kök hücre tedavisinin her hastalıkta yüzde yüz olumlu sonuç vermediğini vurgulayan Tayman, Mehmet Aras bebeğin bu konuda çok şanslı olduğunu, hastalığın olumsuz etkilerinin tamamen ortadan kalktığını belirtti.

Kök hücrelerin değişik dokulardan elde edilebildiğine dikkati çeken Tayman, şöyle konuştu:

"Biz daha çok kemik ilik kaynaklı kök hücre kullanıyoruz. Bu hastamıza da kemik iliği kaynaklı kök hücre verdik. Bunu kafa içi kanayan yere uyguladık aynı zamanda damar içine de verdik. Hastamızda bunun olumlu sonuçlarını gördük. Türkiye'de ilk vaka diyebilirim. Kafa içi kanaması tamamen düzeldi, beyin dokusu tamamen iyileşti. Şu anda normal bir çocuğun beyni gibi diyebiliriz. Prematüreye bağlı neler gelişir bu da gelişimsel pediatrinin takibinde olacak."