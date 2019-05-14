Ankara için gıda, tarım ve sağlık çalıştayı

ANKARA (AA) - Ankara için bilişim, sağlık ve gıda/tarım sektörlerinde oluşturulacak senaryolar ve yol haritası masaya yatırıldı.
Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından, Ankara Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ile yürütülen Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması kapsamında, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde "Gıda ve Tarım" ile "Sağlık" çalıştayları düzenlendi.
Çalıştaylarda, "2030 yılında gıda-tarım ve sağlık sektöründe geleceği şekillendirecek hangi alanlar önceliklidir?", "2050 yılında gıda-tarım ve sağlık sektöründe geleceği şekillendirecek hangi alanlar öne çıkmaktadır?", "Gelecekte yatırım yapılması, iyileştirilmesi gereken ya da rekabetçi olabilecek alanlar nelerdir?" ve "Geleceğe yönelik yatırımlarda risk ve sınırlar nelerdir?" konu başlıkları tartışıldı.
Çalıştayların tamamlanmasının ardından elde edilen görüşler ve oluşturulacak senaryolar doğrultusunda bir rapor hazırlanarak, yol haritası kamuoyu ile paylaşılacak.