88 yaşındaki hastanın kalp kapakçığı kapalı yöntemle değiştirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kalp kapakçığı darlığına bağlı nefes darlığı şikayeti nedeniyle açık kalp ameliyatı yapılamayan 88 yaşındaki hastanın kapalı yöntemle kalp kapakçığı değiştirildi.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal, 88 yaşındaki Nuh Mehmet Yaşar'ın kapalı yöntemle kalp kapakçığını değiştirdi.

Sağlığına kavuşturulan hasta ile ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Topsakal, şunları kaydetti:

"Yaşlı hastalarda çok sık rastladığımız bir durum. Aort kapağında kireçlenme meydana geliyor. Bu kireçlenmeden dolayı kapakta ciddi bir darlık meydana gelmekte. Bu darlıktan dolayı kalp kanı vücuda pompalayamıyor. Hastalarda nefes darlığı, göğüs ağrısı ve baygınlık gibi şikayetler meydana geliyor. İleri yaşta hastalarda göğüs kafesini açarak kalbin kapağını değiştirmek son derece riskli. Hem anestezi hem de yara iyileşmesi gecikiyor. Bu hastada artık teknolojinin sunduğu bir imkan var. Biz şu ana kadar 60 civarında hastaya bu yöntemi uyguladık. Sonuçlarımız da gayet iyi şu anda."

Topsakal, 88 yaşındaki hastanın nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu aktararak, "Biz önce tetkiklerini yaptık. Kalp kapağının kapalı halde değiştirilebileceğine karar verdik. Kasıktan aynı anjiyo yapar gibi giriyoruz. Kalp kapağını değiştiriyoruz. Hasta en fazla bir gün yatıyor. Sonra tüm ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bu hastamızı böyle bir işlemle sağlığına kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Kalp kapakçığı değiştirilen ve sağlığına kavuşan Nuh Mehmet Yaşar'ın ise kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.