'Yıkım ittifakı seçimleri 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor'

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.





Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Mamaklılarla hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. "Biz Mamak'ı seviyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, bunun için gecelerini gündüze katarak Ankara'nın kalkınması ve gelişmesi için mücadele verdiklerini söyledi.



AK Parti döneminde Mamak'ın büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Erdoğan, 15-20 yıl öncesine kadar Mamak'ın kaçak yapıların, gecekonduların istilası altında bir ilçe olduğunu hatırlattı.



Başkent Ankara'ya yakışmayan o görüntülere büyük oranda son verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Daha bitmedi, işimiz var, yapacağımız daha çok şeyler var. Diğer illerimiz, ilçelerimizde olduğu gibi Mamak'ın da kanayan yaralarına merhem olduk. Hem hükümet hem de belediye yatırımlarıyla ilçemizin çehresini büyük oranda değiştirdik." diye konuştu.



Mamak'ın kendi dönemlerinde zincirlerini kırdığını ve hak ettiği hizmetlerle buluşmaya başladığını ifade eden Erdoğan, vatandaşların "Dik dur eğilme bu millet seninle" tezahüratları üzerine, "Hiç endişe etmeyin, evelallah dik durduk, dikleşmedik." karşılığını verdi.



Bir dönem gecekonduların kapladığı alanlarda bugün modern binalar ve tesislerin yükseldiğini, Mamak'ın günden güne Ankara'nın en gözde ilçelerinden biri haline geldiğini belirten Erdoğan, "Mamak, artık çaresizlik değil, umut demek, başarı demek. Bugün Mamak gelişme, değişim demek, günden güne büyüyen huzur ve refah demek." ifadelerini kullandı.



Resmi açılışları yapılacak eserlerin Mamak'ın cazibe ve güzelliğini daha da artıracağına inandığını söyleyen Erdoğan, eserlerin hayırlı olmasını diledi.



Mamak Belediyesi ve Ankara Valiliğini hizmetleri ilçeye kazandırdıkları için tebrik eden Erdoğan, "Bütün bu hizmetlerin, yatırım hamlelerinin proje ve çalışmaların devam edebilmesi için 31 Mart seçimleri çok önemli. Mamak'ın kalkınma yolculuğunu sürdürebilmesi için 31 Mart kavşağını da başarıyla dönmemiz gerekiyor. 24 Haziran'dan nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak 31 Mart seçimlerinden de tarihi bir zaferle çıkmamız şart." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. 31 Mart'ta millete ders vermek için sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar. Yanlarını kimi almışlar? Kandil'den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'yi almışlar, İYİ Parti'yi almışlar, Saadet Partisi'ni almışlar. Dörtlü bir ittifakla karşımızdalar ve bu zillet ittifakı, illet ittifakı, biz ise Cumhur İttifakı'yız. Son günlerde muvazeneyi yitirdiler, kendilerini iyice kaybettiler. 16 Nisan halk oylamasında milleti denize dökmekten bahsediyorlardı şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar. Televizyon ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize, milletimizin inanç ve değerlerine olmadık hakaretler ediyorlar.



Geçenlerde birisi şahsımı, bu ülkenin cumhurbaşkanını ipe götürmekle, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet yargı eliyle 17-25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla, silahla 15 Temmuz'da başaramadıklarını şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar. Bu uğurda ne kadar değerleri, ne kadar ilkeleri, ne kadar insani hassasiyetleri varsa hepsini bir tarafa bıraktılar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Son birkaç aydır dönen dolapları eminim sizler de bizim gibi yakından takip ediyorsunuz. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de delegelerden bu partiye gönül veren üyelerden ziyade Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor."



"CHP, çöp, çukur, çamur demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Ankara'da Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte olduklarını anımsattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda CHP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, İYİ Parti, Saadet. Bunlar da dörtlü malum zillet, illet ittifakı. Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. Öyle ki CHP Genel Başkanı'nın yardımcıları, yakın mesai arkadaşları dahi bu duruma, partinin bu savruluşuna isyan etmeye başladı." ifadelerini kullandı.



İmam Gazali'nin "Eğri ağacın, doğru gölgesi olmaz." sözünü hatırlatan Erdoğan, CHP'nin doğru bir işinin, milletin ve memleketin faydasına tek bir projelerinin, iktidarlarında Türkiye'ye kazandırdıkları eli yüzü düzgün tek bir eserlerinin bulunmadığını kaydetti.



Erdoğan, CHP'nin, bu başarısızlıklarını, kifayetsizliklerini yalanla, hakaretle, iftirayla örtmeye çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle gençlerimizin bunları çok iyi öğrenmesini istiyorum. Gençler, CHP ne demektir biliyor musunuz? CHP, çöp, çukur, çamur demektir. CHP, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk demektir. CHP, hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk demektir. CHP, kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP, bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demektir. Allah bu memleketi CHP'nin ve yıkım ittifakının eline düşmekten korusun. Çünkü bunlara üç koyun verseniz, 'şu Çubuk Çayı'nın kenarında güt' deseniz inanın bana bunu bile beceremezler, kaybedip gelirler. Böyle beceriksiz, kifayetsiz bir partiye bırakın Mamak'ı, Ankara'yı üç tane koyun bile emanet edilemez."



"İnsanımızın aşını, işini, sofrasındaki ekmeğini büyütmenin mücadelesi içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz hedeflerimizi karşımızdakilerin çapsızlığına göre belirlemiyoruz. Milletimizin ihtiyaçlarına göre, kendi hedeflerimizi, plan ve programlarımızı kendimiz yapıyoruz. Biz tüm Türkiye'yi kalkındırmanın, önce 2023'e ardından 2053 ve 2071'e taşımanın hayalini kuruyoruz." şeklinde konuştu.



Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini verdiklerini aktaran Erdoğan, "İnsanımızın aşını, işini, sofrasındaki ekmeği büyütmenin mücadelesi içindeyiz. Son 16 yıl boyunca laf değil, iş ürettik, çözümler geliştirdik. Türkiye'yi üç buçuk kat büyüttük. 36 milyar dolar ihracatımız varken şu anda 168 milyar dolar ihracatımız var. Nereden nereye." dedi.



AK Parti olarak göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olduğunu anımsatan Erdoğan, "Kimdir IMF'ye bu ülkeyi teslim eden, CHP. Biz, Mayıs 2013'te IMF'ye olan bu borcu bitirdik, şimdi bizim IMF'ye borcumuz falan yok, ilişkimizi kestik." açıklamasında bulundu.



"Ankaray'ı ve metroyu daha da uzatıyoruz"

Şehirler için hedefler belirlediklerinin, vizyon çizdiklerinin, verdikleri sözlerin hemen hepsini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ankara'nın en önemli projelerinden Başkentray'ı sizlerin hizmetine sunduk. Şimdi yeni bir adım daha atıyor Ankara. Ankaray'ı ve metroyu daha da uzatıyoruz. AŞTİ-ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı, Dikimevi-NATA Vega arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla Ankaray'ı toplam 15 kilometre uzatacağız. Böylece Mamak'a raylı sistemi getirecek, Mamak'ı diğer ilçelerimizle raylı sistem vasıtasıyla da bağlamış olacağız. 16 yıl boyunca sadece ve sadece eserlerimizle konuştuk. Yaptıklarımızı milletimize anlatırken, yapacaklarımızın da icazetini aldık. Bizim rotamızı siz çizdiniz, istikametimizi siz belirlediniz. Sizlerden, Mamak'tan, Ankaralı kardeşlerimden aldığımız güçle yola devam ettik."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi çok daha güçlü, çok daha tecrübeli, donanımlı bir şekilde tekrar yola revan olmak istediklerinin altını çizerek, bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi için belediyecilik konusunda kendini ispatlamış marka bir ismi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi aday gösterdiklerini kaydetti.



Özhaseki'nin 5 dönem Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, "Mehmet Özhaseki kardeşimin başarılarını Kayseri'ye, Kayserililere sorun, onlar size anlatsın, nereden nereye getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında aynı. Başarılı olan bir milletvekilimdi. Şimdi bu büyük birikim ve vizyonunu Ankara'ya kazandırıyoruz. Muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce de girdi, kazanamadı. Ondan önce neredeydi, Beypazarı malum. Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi? Birisi büyükşehir, birisi de Ankara'nın kenarında bir ilçemiz. Bir yerde tecrübe, öbür yerde maalesef tecrübeden uzak bir yapı." diye konuştu.



Erdoğan, bir taraftan Özhaseki'nin diğer taraftan ilçe belediyelerinin el birliği içinde çalışmasıyla Ankara'yı 21. yüzyılın başkenti yapacaklarını vurgulayarak, hükümet olarak, bu hizmet mücadelelerinde kendilerini en güçlü şekilde destekleyeceklerini ifade etti.



"En ufak fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız"

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ve MHP'nin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, "Ben, AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sesleniyorum; en ufak fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. Fire vermeyeceğiz, AK Parti'den de fire olmaması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de fire olmaması lazım. El ele vererek, cumhuru Ankara'da, yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım." diye konuştu.



Bunu başaracaklarını belirten Erdoğan, iktidar, büyükşehir ve ilçe olarak bütünleşip, el ele verip, kapı kapı dolaşacaklarını ve 31 Mart akşamı cumhuru taçlandıracaklarını söyledi.



Erdoğan, son 16 yılda Ankara'nın en hızlı gelişen ilçelerinin, bu uyumu ve dayanışmayı yakalayanlar olduğuna dikkati çekerek, "Hep söylediğim gibi belediyecilik AK Parti'nin işidir. Çünkü belediyecilik, şehri tutkuyla sevmeyi, gece gündüz çalışmayı, koşmayı, koşturmayı gerektirir. Bizim nazarımızda belediye başkanı, şehrinin ve ilçesinin eminidir, yani en dürüst, en doğru olanıdır. Gece uykusundan, ailesinden, sevdiklerinden fedakarlık yapmayı göze alamayan hiç kimse belediye başkanlığı da yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.



Tecrübeyle konuştuğunu, İstanbul belediye başkanlığını 4,5 yıl, başbakanlığı 11,5 yıl, halen de Cumhurbaşkanlığı görevini aralıksız yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, kendisini bu göreve getirenlere layık olmaya çalıştığını anlattı.



"Kazandığımız davaların haddi hesabı yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik davalar açtığını hatırlatan Erdoğan, bunlardan birinden 1,5, diğerinden 1 milyon lira kazandığını belirtti.



"Kazandığımız davaların haddi hesabı yok" diyen Erdoğan, "Hepsinden öte şimdi beyefendi ödeyemiyormuş, bunun için CHP'li milletvekilleri Bay Kemal'in yargıdaki bu borçlarını ödeme sandığı kurdular. Onlar şimdi 5'er bin lira oraya koyuyorlar, buradan yardım sandığıyla bunu ödemeye çalışıyorlar. Daha dur bakalım, bu işin başı. Her konuşmanda bir açık veriyorsun, daha çok ödeyeceksin." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, büyükşehirden aday gösterilen Mehmet Özhaseki'nin, Mamak'tan aday gösterilen Murat Köse'nin bu işin çilesini çekmiş, sorumluluğunu bilen iki hizmet aşığı siyasetçi olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Sizlerden her iki adayımıza sahip çıkmanızı rica ediyorum. Mamak'tan her iki adayımıza da çok güçlü destek bekliyorum." diye konuştu.



31 Mart akşamı Mamak'tan müjdeli haberler beklediğini belirten Erdoğan, sabırları, vefaları ve muhabbetleri için vatandaşlara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye başkan adaylarımızı size, sizleri de belediye başkanlarımıza emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.



Muhabir: Enes Kaplan, Burcu Çalık, Yıldız Nevin Gündoğmuş