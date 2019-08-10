Yavaş'tan Kurban Bayram'ı mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemiz ve Ankara için mutluluğa, yaşama sevincine ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı, vatandaşların bayramını kutladı.

Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için belediyece tüm tedbirlerin alındığını belirten Yavaş, Mavi Masa Alo 153'ün bayram süresince 7/24 çalışma esasına göre vatandaşların taleplerini dinleyeceğini, ASKİ ve İtfaiye ekiplerinin de 7/24 çalışma esasına göre faaliyetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Bayram boyunca EGO otobüsleri, metro, Ankaray ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz sağlanacağını, mezarlıklar için de ring seferleri düzenleneceğini ve temizlik ekiplerinin bayram temizliği işlemlerini yürüttüğünü kaydeden Yavaş, Anıtkabir, Hacı Bayram-ı Veli Camii, şehitlikler ve tüm simge noktalarda bakım işlemleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Yavaş, vatandaşları trafiğe çıkmadan önce uykularını almaları ve yolculuk boyunca emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyararak şunları kaydetti:

"Elleri öpülesi büyüklerimizin, geleceğimizin teminatı gençlerimizin, aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; bayramın ülkemiz ve Ankara için mutluluğa, yaşama sevincine ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

