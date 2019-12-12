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Ünal, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Millilerden asker selamı","Büyük dönüş yürüyüşü" ve "Bilim ve barış kıtası" fotoğraflarına oy verdi
Politika 12.12.2019, 09:45
ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ünal, spor kategorisinde Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullanırken, yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğrafını seçti.
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