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Ünal, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Millilerden asker selamı","Büyük dönüş yürüyüşü" ve "Bilim ve barış kıtası" fotoğraflarına oy verdi

Politika 12.12.2019, 09:45
Ünal, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı
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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Ünal, haber kategorisinde İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterileri konu alan "Büyük dönüş yürüyüşü" isimli fotoğrafa oy verdi.

Ünal, spor kategorisinde Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraftan yana oyunu kullanırken, yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" isimli fotoğrafını seçti.

#"Yılın Fotoğrafları" #AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
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