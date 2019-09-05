'Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır'

BALIKESİR (AA) - Susurluk'un kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenleri ile "Ayran Kültür ve Sanat Festivali"ne katılmak üzere ilçeye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ziyaret etti.
Akşener, ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe yakınından geçmesi planlanan yeni otoyolda kurulacak tesislerde Susurluk esnafına öncelik tanınması gerektiğini söyledi.
Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelerle ilgili bir soruya Akşener, şu yanıtı verdi:
Meral Akşener'e, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşması hatırlatarak, "İYİ Parti-Cumhur İttifakı yakınlaşmasına işaret olarak görülebilir mi?" sorusu da yöneltildi.
Bu konuyla ilgili yorumlara değinen Akşener, "Çok komik bir durum var. Bir yazar, bir yazısının başında 'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener' diyor, daha sonra da aynı kişi partimizden 'İP' olarak bahsediyor. Kafaları karışıyor işte. Biz parti olarak geçen yıl da milletvekillerimizle resepsiyona katılmıştık, o gün de Sayın Erdoğan ile tokalaştık. Bu tokalaşmanın bu derece neden büyütüldüğünün, Türkiye şartlarında neye tekabül ettiğine bakmanız lazım. Biz bu yıl katıldık ve tokalaştık, geçen yıl da katılıp tokalaştık. Geçen yıldan buraya ne değişmiş?" diye konuştu.
Akşener, ziyaretinin ardından kurtuluş yıl dönümü törenlerini izledi.