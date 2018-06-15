Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırı

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum. Onların arkasında PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunların da PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net." dedi.

Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanlığında katıldığı bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, seçimleri büyük bir demokratik olgunlukla sürdürdüklerini söyledi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da meydana gelen saldırıda milletvekilimizin ağabeyi ve yakınlarından hayatını kaybedenler oldu, yaralılar oldu. Bir yandan 'Demokrasi', bir yandan 'İnsan hakları' diyecek bu alçaklar, öte yandan da demokratik bir mücadeleye şiddeti ve kanı bulaştıracaklar. Ortalığı velveleye verip, korkuyla, baskıyla, tehditle, kanla, şiddetle, ölümle kendilerine ikbal devşirecekler. Buradan tekrar tekrar ifade ediyorum. Türkiye'de tehditle, şiddetle, baskıyla, korkuyla, ölümle ikbal ve istikbal devşirme dönemi kapanmıştır. Kimse muvaffak olamayacaktır."

Bozdağ, saldırıyı gerçekleştirenlerin tez zamanda yargıya teslim edileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu saldırıyı gerçekleştirenler, buna katılanlar, bunun hesabını mutlaka vereceklerdir. Tez zamanda yakalanacaklarına, yargıya teslim edileceklerine yürekten inanıyorum. Onların arkasında PKK terör örgütünün bulunduğu ve bunların da PKK terör örgütünün maşası olduğu çok net. Onun için de her yerde biz olmaya devam edeceğiz. Terörü de yok etmeye, teröristleri de yok etmeye, milletimizin özgür bir ortamda seçim yapması için her türlü gayreti, çabayı ortaya koymaya devam edeceğiz. Baskıyla, tehditle, öldürmekle, şiddetle netice alınmasının mümkün olmadığını hem terör örgütü öğrenecek, onlara da öğreteceğiz. Hem de bundan medet umanlar öğrenecektir. Onlara da biz bunu Allah'ın izniyle öğreteceğiz."

Demokrasi mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan Bozdağ, her şeye rağmen geri adım atmayacaklarını ve meydanı terk etmeyeceklerini ifade etti.



(Sürecek)