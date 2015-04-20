SP Genel Başkanı Kamalak Ve BBP Genel Başkanı Destici, Vali Orhan Düzgün’ü Ziyaret Etti

’Milli İttifak’ adı altında birleşen Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin genel başkanları, aday tanıtımı için geldikleri Kayseri’de ilk olarak Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.Vali Orhan Düzgün ziyarette, "İnşallah Genel Seçimler ülkemiz için hayırlı olur. Bizler de il başkanlarımızla daha önce görüştük. Kayseri’de 16 siyasi parti seçime giriyor. 9 Nisan günü aday listelerinin belli olmasından sonra bütün il başkanlarımızla görüştük. Pankart asılacak yerler ve sesli propaganda, açık ve kapalı yer toplantıları ile bütün partilerimizin centilmence bu seçim sürecini geçirmeleri için. Kayseri’de geçtiğimiz seçimlerde çok önemli bir sıkıntı olmadı. Bu seçimde de olmasını beklemiyoruz" dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise, genel seçimlerde ittifak kurduklarını hatırlatarak, "Kayseri’ye de aday tanıtımı için geldik. Seçim çalışmalarımızı da birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Akşam da aday tanıtım toplantımız var" diye konuştu.SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak ise, ziyaretin kısasının makbul olduğunu söyledi. Daha sonra görüşme basına kapalı olarak devam etti.