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'Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Uslu, "Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor. Hem sığınmacı haklarının ihlali hem de yaşamlarının sona ermesi konusunda adım atmıyor." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 16:29
'Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor'
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TBMM (AA) - ALPER ATALAY - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İsveç'te sokakta çocuklarıyla kalan sığınmacı kadının donarak ölmesine ilişkin, "Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor. Hem sığınmacı haklarının ihlali, hem de yaşamlarının sona ermesi konusunda adım atmıyor." dedi.

Sokakta kalan sığınmacı kadın donarak öldü

İsveç'in güneyindeki Savsjö kentinde sığınma başvurusu kabul edilmeyen ve iki çocuğu ile sokakta kalan bir kadının aşırı soğuklar nedeniyle donarak hayatını kaybetmesine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Uslu, Avrupa'da adeta insanlığın öldüğünü söyledi.

Avrupa'yı değerler merkezi olarak bildiklerini ama şimdi "çıkarlar merkezi" haline geldiğini gördüklerini vurgulayan Uslu, "Sığınmacılar konusunda Avrupa sınıfta kalmaya devam ediyor. Hem sığınmacı haklarının ihlali, hem de yaşamlarının sona ermesi konusunda adım atmıyor." diye konuştu.

"Evet doğru doğuda insanlar ölüyor ama Avrupa'nın ortasında da insanlık ölüyor." diyen Uslu, bu yaşanan olayın ilk olmadığını daha önce de Fransa'da bulunan kamplarda kalan sığınmacıların soğuktan hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Avrupa'nın Türkiye'yi eleştirmesi akıl tutulmasıdır"

Uslu, şöyle devam etti:

"Şimdi bakıyoruz; İsveç'te bir anne iki çocuğuyla beraber sokağın ortasına bırakılıyor ve daha sonra anne hayatını kaybediyor. Bu 21. yüzyılda olmaması gereken bir olaydır. Kendini insan haklarının merkezi olarak kabul eden Avrupa'da olmaması gereken bir durumdur. Bunu kınıyor ve ayıplıyoruz. Bu süreç insanlık adına utanç duyulacak bir süreçtir.

Sığınmacılar ve mülteciler konusunda Avrupa'nın Türkiye'yi eleştiriye tabi tutması da akıl tutulmasıdır. Türkiye, insani, vicdani ve hukuki görevini yerine getirmektedir. Bugün Türkiye'de 3,5 milyondan fazla Suriyeli vardır. Herhangi bir sorun olmadan yaşamaktadırlar. Kamplarımız dünya standartlarının üzerindedir. Sağlık hizmetleri ve eğitime erişimle ilgili sonuçları görüyoruz. Bizi bu konuda hiç kimsenin eleştirmeye hakkı yoktur."

Uslu, Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki tavrının tamamen insani olduğunu dile getirerek, "Bu medeniyetimiz ve milletimizin özellikleri ile kültürel kodlarından kaynaklı bir tavırdır." dedi.

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Politika
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