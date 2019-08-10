Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu Kurban Bayramı birbirimize, milletimize, devletimize ve geleceğimize güvenimizin tazelendiği güçlendiği manevi iklimi de bize sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, insanlığın barışını, huzur ve kurtuluşunu hedefleyen dinimizin ve büyük medeniyetimizin en önemli günlerinden birinin Kurban Bayramı olduğunu belirtti.

Milletçe bu büyük ve mübarek güne ulaşmanın mutluluk ve şükrünün yaşandığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:



"Kurban, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'den bugüne bütün toplumlarda bir şekilde var olan ibadettir, bir gelenektir. Hz. İbrahim’le birlikte büyük manası bir daha vurgulanan ve ibadet formu tesis edilen kurban, Allah’a yaklaşmanın ve teslimiyetin, ibadetin, varlığın, hayatın ve ölümün anlamı üzerinde tekrar düşünmenin bir vesilesidir. Maneviyatın yenilenmesi, ihyası, istikametin tazelenmesi kurban sayesinde gerçekleşmektedir."

- "Sevinçler, iyilik ve yardımlaşmanın zirve yaptığı bayramlar"

Açıklamasında, "Sevinçlerin, mutluluğun, birbirini gözetmenin, hayrın, iyiliğin, yardımlaşmanın zirve yaptığı bayramları hakkıyla yaşamak ve çocuklarımıza, gelecek nesillere aktarmak çok önemlidir." ifadesini kullanan Şentop, şu görüşlerini paylaştı:

"Milletler birçok temel değerleri içinde bilhassa bayramlarıyla da varlıklarını ve bütünlüklerini korumaktadır. Bu sebeple bayramların gerçek manasını korumak, toplumu kuşatan güzelliklerini yaşamak ve yaşatmak sadece bu günümüz için değil, geleceğimiz için de önemlidir. Bayramları büyük mana içeriğinden soyutlayan ve basit bir tatile indirgeyen yaklaşımların milletçe geleceğimize de zarar vereceğini unutmamak gerekir."

- "Yeni bir dünyanın kurulması arifesindeyiz"

Diplomatik ve siyasi gelişmelere değinen ve gelişmelerin yeni bir dünyanın kurulması arifesinde olduğumuzu gösterdiğine işaret eden Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Yüzyıl öncesinin sorunları yeniden gündemde yeniden müzakere ve tartışma masasındadır. Hamdolsun Türkiye'miz, yüzyıl öncesine göre çok daha güçlü, çok daha yüksek moralli, geleceğe çok daha fazla ümitle bakacak durumdadır. Yüzyıl önce yaklaşık yarım asır devam eden savaşlar neticesinde topraklarını, insanlarını, ekonomik varlıklarını kaybetmiş, yorulmuş, adeta tükenmiş bir Türkiye vardı. Bu ümitsiz tablodan destansı İstiklal Savaşı ile yepyeni bir devlet çıkardık, Cumhuriyetimizi kurduk. Yeni kurulacak dünyanın etkili hatta belirleyici bir aktörü Türkiye olacaktır. Bunun için en büyük dayanağımız milli değerlerimiz, büyük medeniyetimizin güçlü kodları, bunlar etrafında sevgi ve saygıyla kenetlenmiş, birlik ve beraberlik içinde bir Türkiye tablosudur. Bu Kurban Bayramı birbirimize, milletimize, devletimize ve geleceğimize güvenimizin tazelendiği güçlendiği manevi iklimi de bize sunacaktır."

- "Türk milletinin büyük tarihi yürüyüşü devam edecek"

İstiklal Savaşı'nı yapan, devleti kuran, milli iradenin tecelli ettiği Gazi Meclisin milletle ve devletin bütün kurumlarıyla uyum içinde ülkenin temel meselelerinin çözümü ve demokrasisinin güçlendirilmesi hedefiyle çalışmalarını hızlı ve kararlı bir şekilde sürdüreceğini vurgulayan Şentop Türk milletinin büyük tarihi yürüyüşünün kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.

- Emniyet kemeri uyarısı

Bayram için yolculuğa çıkacak vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları, emniyet kemerlerini takmadan yolculuk etmemeleri uyarısında bulunan TBMM Başkanı Şentop, Türk milleti ve dünyadaki bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Şentop, "Başta Türkiye’den gidenler olmak üzere, bütün Müslümanların haccının makbul olmasını Allah’tan diliyorum. Bu büyük bayramın milletimize, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini niyaz ediyorum. Aziz milletimin bütün fertlerini sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.