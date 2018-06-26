Şahbaz Şerif'ten Yıldırım'a tebrik

ANKARA (AA) - Pakistan Pencab Eyaleti eski Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakan Binali Yıldırım'ı seçim sonuçları dolayısıyla kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Pencab Eyaleti eski Başbakanı ve PML-N Partisi Başkanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.

Şerif, Yıldırım'a seçim sonuçlarından dolayı tebriklerini iletti.

Görüşmede ayrıca, Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerin hayırlı olması temennisi dile getirilerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin irade teyit edildi.