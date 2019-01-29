"Projeleri esnaf gruplarının başkanlarıyla sürdürelim"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Projenin her aşamasını esnaf gruplarının başkanlarıyla beraberce sürdürelim. Bunun neticesinde de en doğru çözümleri bularak rıza ile bu işi devam ettirelim." dedi.

AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde Ankara Kalesi'ndeki Hisar Kasrı'nda Ulus bölgesindeki esnafla bir araya gelen Özhaseki, esnaf çocuğu olduğunu belirterek, bölgede yapacağı yenilikleri istişaresiz yapmayacağını söyledi.

Yerel yönetimlerin bulunduğu şehirlerin yeni yüzünü ortaya çıkarırken esnaf gruplarıyla ortak akıl yürütülmesi gerektiğine inandığını aktaran Özhaseki, "Ulus'ta yer altına alma ve üst tarafı yayalaştırma projeleri yapılacak. Orada yapılması gereken şudur. Projeler üzerinde çalıştıktan sonra sizin temsilciniz olan arkadaşlarla görüşerek, yeni iş merkezleri oluşturulacak." diye konuştu.

Bölge sakinlerinin rızasını almadan kolay kolay bir projeye imza atmayacağını ifade eden Özhaseki, esnafların ahilik geleceğinin temsilcisi olduğunu vurguladı.

Meydan projesi kapsamında, Ulus'ta tarihi dokuyu bozmadan meydan düzenlemesi yapacağını dile getiren Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapacağımız meydanda yeni dükkanları halihazırdaki esnaf arkadaşlarımıza devir edelim. Bir taraftan orada yıllardır esnaflık yapan arkadaşlarımız yine o çarşıda aynı mesleklerine devam etsinler. Yeni duruma uygun olarak bizim meydana bir hava ve kimlik vermemiz lazım. Sizler de gelip orada mesleğinizi icra ederseniz, orası canlanır."