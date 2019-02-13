Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla döner dağıtacak

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatla vatandaşlara döner dağıtacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazanan Özhaseki, yarın vatandaşlara Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda "Ankara döneri" ikram edecek.
Özhaseki'nin, Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı dava sonucu 2015 yılında verilen tazminat kararı geçtiğimiz günlerde Yargıtayca onanmış, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleriyle beraber Özhaseki'ye yaklaşık 27 bin TL ödemesine hükmedilmişti.