Milletvekili Günay, çeşitli ziyaretlerde bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir Kadın Kolları üyeleriyle Eskişehir'de çeşitli etkinliklere katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Günay, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esma Çakır ve Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Karademir ile bir araya geldi.



Yaşlılara destek amacıyla düzenlenen bir kermesi ziyaret eden Günay ve beraberindekiler, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde operasyon geçiren Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Kadriye Erol'un annesini ziyaret etti. Günay, çocuklara yardım projesi kapsamında biriktirilen malzemelerin bulunduğu depoyu da ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, AK Parti'nin kadınlara verdiği önemin altını çizerek, Eskişehir'de kadın kollarının yürüttüğü güzel çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bir amaç uğruna bir araya gelen, birlik ve beraberlik içindeki kadınların önünde hiçbir engelin duramayacağını belirten Günay, "Eskişehir'de çok açık görüyorsunuz, kadınlarımız her daim sahadalar. Gerçekleştirilen projelerle, ziyaretlerle, şehrimize ve ülkemize değer katmak, vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Ben kadın kolları başkanlarımız nezdinde tüm kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayım." ifadelerini kullandı.