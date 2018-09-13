Milletvekili Avcı ilçelerde partililerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Han, Seyitgazi, Alpu, Mihalıççık ve Beylikova ilçelerinin danışma toplantılarına katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantılarda konuşan Avcı, sadece seçim zamanı değil her vakit sahada olduklarını kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Eskişehir dış ilçelerden sorumlu koordinatör vekil olarak Emine Nur Günay'ın görevlendirildiğini anımsatan Avcı, şunları belirtti:

"Artık işlerde dost, ahbap olayı kalmayacak. Emine hocamızın koordinatörlüğü ile el birliğiyle ilçelerimizde daha sistemli, daha örgütlü, projeleri bilerek ve takip ederek sorunları bizzat çözeceğiz. Görevimiz 15 belediyeyi alacak şekilde çalışmaktır. Siyaseti 'halka hizmet Hakk'a hizmet' düsturuyla yapıyoruz. Sorumluluk sizin üzerinizde olduğu zaman gayret edersiniz ancak tevfik yani başarı Allah'tandır. Bize düşen gayret etmektir. Eskişehir'de büyükşehir ile beraber 15 belediye var. Görevimiz bütün belediyeleri kazanacak şekilde gayret göstermektir. Şimdiden çalışmalara başlamalıyız."

- Eskişehir'in 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkentliği

Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'e 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkentliği müjdesini verdiğini hatırlatarak, söz konusu başkentliğin Eskişehir'e çok yakışacağın bildirdi.

Hükümetin Eskişehir'de büyük hizmetlerinin olduğuna değinen Avcı, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonra da olacak. Türk Dünyası Kültür Başkentliği'nde kazandığımız tecrübeler inşallah çok faydalı olacak. Eğitim başkentliği, URAYSİM gibi birçok teknolojik merkezimizi repertuvarımıza katacak bir uygulama olacak. Bu büyük hizmetlerin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hep beraber hayırlı hizmetler etmek nasip olsun AK Parti İl Başkanımız Zihni Çalışkan öncülüğünde çok ahenkli bir heyet oluştu. İlçe danışma toplantılarında bunu açıkça görüyoruz. Arkadaşlarımız sahaya hakim vaziyetteler. Zihni Çalışkan ve mesai arkadaşlarına yol açıklığı diliyorum. Allah hep beraber hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin, yolumuz açık olsun. Bundan önce vazife yapan il başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz dönem İl Başkanımız Dündar Ünlü ve milletvekili adayı olmasıyla beraber görevi devralan Murat Özcan kardeşime ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."