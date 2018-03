Milletvekili Adayları Erkmen Ve Demirbaş Çaycuma’da Ziyaretlerde Bulundular

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak 2. Sıra Milletvekili Adayı Yavuz Erkmen ve 5. Sıra Milletvekili Adayı Meral Demirbaş, Çaycuma’da ziyaretlerde bulundu.Erkmen, ilk olarak eski Genel Maden İş Sendikası Başkanı Şemsi Denizer’in Çaycuma Serdaroğlu köyündeki mezarını ziyaret etti. Erkmen ve Demirbaş köydeki vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi.Şemsi Denizer’i rahmetle andıklarını belirten Erkmen, “Denizer madenci kardeşlerimizin gönlünde ayrı bir yer etmiştir. Onu unutmak mümkün değildir. Bu yüzden Çaycuma’daki köy gezilerimize onun mezarının bulunduğu Serdaroğlu köyünden başlamak istedim. TTK’nın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek için buradayız. TTK’nın özelleşmemesini, yeni işçi alınarak, güçlü bir şekilde Zonguldak’ın tekrar maden kenti olmasını istiyorum. Madenciliğin yanında bölgede diğer sektörlerin gelişmesine de hiçbir itirazımız yoktur. Ama maden Zonguldak’ın bir gerçeğidir. Görev yapan sendika başkanlarına teşekkür ediyorum. O bayrak hiç yere düşmeyecektir. Şemsi Denizer kardeşimle birlikte tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Barış ve kardeşlik içinde bir seçim dönemi geçirmeyi istiyorum” dedi.Yolda karşılaştığı Gökçetabaklar Köyü Muhtarı Şaban Köse ise, içme suyu şebekesinde sorun olduğunu söyleyerek, su konusunda Erkmen’den yardım istedi. Erkmen, “Gelin MHP’de birlikte olalım. Zonguldak’ta birinci sıra yapalım. Kırsalda pek çok kişi AK Parti’yi tercih etti. Şimdi işsiz çok, köylerde genç kalmadı. Yine oy verirseniz 5 yıl daha aynı şeyleri yaşarsınız. Kendimize güveniyorum. Seçimden seçime değil her zaman yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Benim Zonguldak’tan tayinim çıktı ama buradan hiç kopmadım. Şimdi ‘dur’ demezseniz aynı politikalar devam edecektir” şeklinde konuştu.Erkmen daha sonra Serdaroğlu köyünden ayrılarak Zonguldak Havalimanı’nı ziyaret etti. Erkmen ve Demirbaş havalimanı çalışmaları hakkında bilgi aldılar.Erkmen yaptığı açıklamada, “Havalimanı benim çocuğum gibi. Buraya gelince farklı duygular içinde oluyorum. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir tablodan buralara geldik. Ormanlık alan haline gelen bölgeyi inanan bir avuç hayırsever işadamımızla beraber birleşerek, Özel İdare ile birlikte şirket kurduk ve burayı ayağa kaldırdık. Her gün cihazların daha iyi çalışabilmesi için dağların tepesine çıkardık. Dağın tıraşlanması gerektiği söylenince işadamlarımızdan iş makinesi kiraladık. Mazotunu karşıladık. Önemli olan başarmaktır. ‘Altında maden var, buraya uçak inmez’ gibi söylemlerde bulunuyorlardı. Hiçbirine kulak asmadık ve havalimanı açıldı. Almanya’daki kardeşlerimiz bizi çok destekledi. Sadece Almanya uçuşlarını yeterli görmüyoruz. THY’nın buraya yerelde uçuş yapmasını istiyoruz. Bu konuda yapılacak her girişime destek veriyorum. Konuyu sıcak tuttukları için Karaelmas Gazeteciler Derneği’ne teşekkür ediyorum. İnşallah görev bize nasip olur da burayı daha aktif hale getiririz. Kendi çocuğum gibi gördüğüm havaalanının sağlıklı büyümesini istiyorum. Milletvekili olduğum takdirde buranın en aktif hale gelmesi için çalışacağım. Filyos Bölgesi’nin yatırımcıya açılabilmesi için altyapı anlamında havalimanı olmazsa olmazdır. Karşıdan ve Türki cumhuriyetlerinden gelecek malların burada depolanıp Avrupa’ya gönderilmesini savunuyoruz. Görev yapan personele teşekkür ediyor, kazasız belasız uçuşlar diliyorum” dedi.5. Sıra Milletvekili Adayı Meral Demirbaş ise, “İnanıyorum ki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bölgeyi göç veren değil, kendi çocuklarımızın çalıştığı bir memleket olarak görmek istiyoruz. Bizimle yürü Çaycuma, bizimle yürü Zonguldak” dedi.Yaptıkları açıklamalardan sonra Erkmen ve Demirbaş Zonguldak Havalimanı’ndan ayrılarak belde ziyaretlerine devam ettiler.