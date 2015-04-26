Milletvekili Adayı Çizme Giydi, Çilek Tarlasında Oy İstedi

AK Parti Mersin Milletvekili Adayı Arif Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Mersin’in Silifke ilçesinde çizme giyip, çilek tarlasında çilek toplayan kadınlardan oy istedi.Aday tanıtımlarının ardından 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili adayları da yoğun bir şekilde çalışmalarına başladı. AK Parti Silifke İlçe Başkanı Yusuf Türe ile birlikte seçim gezilerini Silifke’de sürdüren Arif Yıldırım sabahın erken saatlerinde gittiği kahvelerde vatandaş bulamayınca soluğu çilek tarlasında aldı. Vatandaşların yoğun bir şekilde çilek tarlasında çalıştığını öğrenen Yıldırım çizmesini giydi, çilek tarlasında çoğunluğu kadın olan seçmenlerden oy istedi. Yıldırım, bu yörenin çocuğu olduğunu ve burada büyüdüğü için çocukluğunda kendisinin de çok çilek topladığını kaydetti.Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız verdiklerini belirten Yıldırım, “Silifkeli biri olarak bizim yöremizin insanları sabah erken kalkar tarlasına gider çileğin toplar. Gezdiğimiz kahvelerde vatandaş bulamayınca soluğu çilek tarlalarında aldık. Çünkü vatandaşımız erken saatlerde çilek toplamaya başlar. Biz de çizmemizi giydik, çilek toplayıp vatandaşlarımızdan oy istedik” dedi.