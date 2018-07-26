ANKARA (AA) - MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ekmek zammına karşı başlattığı "Askıda Ekmek" projesi kapsamında bir fırını ziyaret ederek 100 ekmeği askıya aldırdı.

Baştuğ, ekmeğin kilosuna yapılan yüzde 15 zammın ardından MHP lideri Bahçeli'nin konuya dikkat çekmek için başlattığı proje çerçevesinde Çankaya ilçesinde bir fırını ziyaret etti.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların alabilmesi için 100 ekmeği askıya aldıran Baştuğ, "Bugün Genel Başkanımızın emirleri doğrultusunda Ankara'da her bir ülküdaşımız fırınlara uğrayıp askıya ekmek asacaklardır." dedi.

Baştuğ, bu çalışmanın bir günlük olmayacağını, ekmek almaya her gün devam edeceklerini belirterek, vatandaşların bu çağrıya kayıtsız kalmayacağına inandıklarını vurguladı.

- "Askıda Ekmek Projesi"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ekmek zammının ardından "Askıda Ekmek Projesi" başlattığını belirterek, "Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncıyla paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde 'Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?' diyebilmeli." ifadelerini kullanmıştı.